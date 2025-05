Por Carolina Biedermann



Mañana el Frente Cívico pondrá primera en su operativo de recuperación territorial en la capital cordobesa. El punto de partida será un plenario partidario con presencia completa de la militancia de Córdoba ciudad y la conducción del senador nacional y líder del espacio, Luis Juez.



El encuentro se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en la sede de calle Jerónimo Luis de Cabrera 565. No será un acto más: marcará el inicio de una serie de reuniones planificadas para este año y el próximo, con el objetivo de afinar el trabajo territorial en los barrios, capacitar a fiscales y volver a seducir al electorado capitalino.



Vuelve la capital al radar



La imposibilidad del actual intendente Daniel Passerini de aspirar a la reelección abre una oportunidad significativa para la oposición. El Palacio 6 de Julio se presenta como una plaza estratégica no solo por su peso simbólico y presupuestario, sino porque —en la visión del juecismo— es una pieza fundamental en cualquier tablero serio que busque disputar la gobernación en 2027.



Juez, en su candidatura a gobernador en las elecciones del 2023, logró cerca del 36% de los votos en la capital en su carrera a la gobernación. El número obtenido no fue significativo, por eso apuesta a reforzar su presencia donde alguna vez gobernó. A casi veinte años de su gestión municipal, aún conserva vínculos con sectores de la planta estatal que ingresaron bajo su gestión y le guardan lealtad. En su entorno aseguran que “hay un voto en la capital que nos va a volver a acompañar, pero vamos de lleno por recuperar electorado, de cara a la campaña Juez Gobernador 2027”.



Planificación, memoria y territorio



En el plenario se trabajarán tres ejes clave para la ciudad: economía, transporte y obras públicas, pero también se hará un repaso introspectivo sobre la gestión juecista, con sus aciertos y errores, sin la intención de convertirse en un canal “volver”. A partir de ese diagnóstico, la dirigencia capitalina buscará posicionar un nuevo proyecto de ciudad, basado en datos actuales, análisis de la situación contemporánea de la ciudad y el concepto de “la ciudad que queremos”.



En paralelo, el espacio busca fortalecer la estructura con una lógica innovadora: abrir 100 locales partidarios en toda la capital, pero no a través del alquiler tradicional que hace el resto de los partidos, sino mediante el compromiso voluntario de vecinos que ofrecen espacios en sus viviendas particulares (garajes, living, patios, etc), para reuniones. El partido aportará cartelería para señalizar estos puntos. En 2024, ya se abrió una sede por cada seccional, completando las 12 de la ciudad.



La apuesta es clara: territorializar la política y recuperar la cercanía con los vecinos.



Juventud en marcha



El recambio generacional también será protagonista. La actual juventud del Frente Cívico pasará a integrar la junta capital, mientras que una nueva camada de militantes, de entre 20 y 25 años, asumirá el rol de renovación juvenil.



Dirigentes del espacio aseguran que “el vínculo entre Juez y Milei fomentó la llegada de nuevos jóvenes que encontraron en este espacio un lugar donde militar, que se amolda a la realidad de Córdoba”.



“Los pibes de veinte años hablan otro idioma y necesitamos abrir el espacio, renovarnos, no cometer los errores que vemos en otros partidos”, explicó un referente. La intención es conformar una lista de concejales con fuerte presencia juvenil, apostando a formar cuadros políticos con proyección.



Martín Juez, intendente



Mientras el senador nacional apunta a la gobernación en 2027, en el plano municipal suena fuerte un apellido repetido, pero con juego propio: Martín Juez, actual concejal y dirigente clave en la renovación del Frente Cívico.



Aunque cargar con el apellido Juez puede parecer una mochila, dentro del espacio destacan que Martín ha construido su trayectoria con identidad propia, demostrando conducción, visión política de la ciudad y una sensibilidad distinta para comunicarse con los jóvenes y el vecinalismo.



La fórmula Juez–Juez (Luis en provincia, Martín en ciudad) es leída por varios como inviable por su reminiscencia a los esquemas tradicionales de la vieja política. Sin embargo, la presencia del joven dirigente en el escenario electoral municipal no se descarta, especialmente si continúa consolidando su perfil en el Concejo y articulando con los sectores más dinámicos del espacio.



Con estructura territorial, un plan de ciudad en marcha, renovación generacional y un candidato en carpeta, el juecismo ya arrancó la campaña provincial, en Córdoba capital. La intención es clara: volver a ser una fuerza competitiva en la ciudad y construir, desde allí, un trampolín hacia el objetivo mayor de 2027: el gobierno provincial.