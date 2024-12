Enroque Corto

Informante: Videito de saludo de De la Sota para fin de año. "Cuando el Estado se retira, lo que deja atrás no es libertad, sino desamparo. No podemos normalizar esta ausencia. Un Estado presente y eficiente no es un lujo. Es lo que permite que cada persona tenga la oportunidad de crecer y prosperar. Es la certeza de que hay condiciones para que todos puedan desarrollarse plenamente", dijo.

Alfil: ¿Que planes tiene para el año que viene?

Informante: Lo mismo: seguir su línea crítica pero con moderación y jugar para ser candidata a diputada nacional. "Hemos visto cómo la incertidumbre crece y el Estado abandona a los más vulnerables". Ese es el eje, bien peronista.

La diputada nacional Natalia de la Sota sigue en su línea de diferenciación con el presidente Javier Milei.