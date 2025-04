Enroque Corto

P: Me parece muy bien, le mando un abrazo.

IJ: Luis estuvo con legisladores y concejales, como, por ejemplo, Walter Nostrala, Graciela Villata, también Martín Juez, en definitiva. Todos le diría compartieron el momento junto a los ex combatientes renovando el compromiso de no abandonar la lucha por la soberanía de las Islas. Al punto que una ofrenda floral recordando a los caídos sintetizó el momento más emotivo de la vigilia.

Periodista: ¿Qué cuenta? Me agarró despierto aún…

F.: Y eso que le toca un área muy sensible. Seguridad es una brasa que en cualquier momento te quema y te tenés que ir, ojo.

Funcionario: Así es. Arriba, altísimo sigue el ex gobernador Juan Schiaretti, luego le sigue Martín Llaryora. Pero hay un dato interesante que le puedo compartir.

Se calienta Salud

El periodista recibió el llamado de su informante gremial, que había leído su nota y quería alertarlo de novedades en otro frente.

Informante: Amigo, leí su nota sobre los autoconvocados presionando en la interna de los sindicatos públicos, y tengo que decirle que le faltó información.

Periodista: No me diga, amigo… bueno, por suerte lo tengo a usted para completar… ¿qué me comí?

I.: Mire, mañana (por hoy) preste atención a una asamblea que va a haber en el Hospital Rawson, porque el tema Salud se está recalentando… y es algo que ya se vivió a la salida de la pandemia, cuando se constituyeron las asambleas hospitalarias… ¿recuerda?

P.: Como si fuera ayer. Un lindo frente de tormenta para la Provincia…

I.: Esté atento, porque se puede poner peluda la cosa… Por lo demás, coincido con usted. La cuestión con los Judiciales está complicada. Mañana (por hoy) tienen que votar un plan de acción que puede terminar con un paro por semana durante el próximo mes, para presionar por una solución. Y en cuanto al tema docente, ese frente se puede reabrir.

P.: Estaremos atentos amigo. Tanto, que mañana seguro lo llamo…