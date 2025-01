Por Bettina Marengo

Las entidades ruralistas cordobeses salieron a reclamar al gobierno de Javier Milei el fin de las retenciones a las exportaciones, un eje que la administración Martín Llaryora reivindica como propio desde la época del kirchnerismo, aunque la Mesa de Enlace va a salir a aplicar presión también sobre el Panal para insistir con la desaparición de tasas municipales como la guía ganadera.

En medio de la baja de precios internacionales y con la Casa Rosada dilatando la prometida rebaja de los derechos de exportación a que la economía de una vuelta de tuerca completa, las organizaciones Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria y Cartez pidieron que “ya” se resuelva la presión fiscal al sector.

“El sector agropecuario lleva más de 20 años soportando un estado de ineficiencia, con gastos insostenibles y una presión fiscal incompatible con la producción. A esto se suma la coyuntura climática y de mercados internacionales adversa, que ha puesto de manifiesto el tremendo daño que producen las retenciones: un impuesto distorsivo y discriminatorio que, por su magnitud y persistencia, está asfixiando al sector”, dice el texto que circuló ayer, que agrega que “la prolongación de este impuesto pone en grave riesgo la supervivencia de los productores y sus empresas que, año tras año, apuestan por el futuro de la Argentina, invirtiendo al límite de sus posibilidades económicas y financieras”.

El reclamo se extenderá a la Provincia, a la que los ruralistas le reconocen el aguante histórico con el tema retenciones. Pero dicen que no es suficiente, que van a ir por la “definitiva baja de la presión fiscal” sobre el complejo agrícola-ganadero en todos los ámbitos del estado. En este marco, está pedida y acordada una reunión con el ministro de Agroindustria de la Provincia, Sergio Busso, a quien le plantearán el cese del cobro de tasas que son municipales pero que, según la Mesa de Enlace, son un poder delegado por la Provincia a los gobiernos locales.

“Vamos a pedir una rebaja impositiva a nivel provincial y la eliminación de tasas que no tienen razón de ser como la guía de hacienda, delegada a los municipios por la Provincia por la ley de Marcas y Señales. Los municipios los cobran, por lo tanto”, dijo una alta fuente del sector. En el entorno del Panal resaltan que solo le cobran al campo el impuesto inmobiliario rural, que se vuelca al campo, y que no todos los intendentes imponen la tasa ganadera, aunque admiten que ya no correspondería por la digitalización del proceso. Se verá. Las relaciones son buenas desde la época de José Manuel de la Sota, y se profundizaron con Juan Schiaretti. Para Llaryora, el tema retenciones es una forma de diferenciarse por derecha con Milei, sin caer en “agenda peronista” ni correr el riesgo de que el libertario lo trate de casta. Le vino bien en ese sentido al sanfrancisqueño el duro comunicado de la Mesa de Enlace porque es muy posible que el tema retenciones sea el diferencial que plantee Hacemos por Córdoba en las elecciones de medio término en relación a otra u otras listas del panmileismo. Cerca del mandatario provincial resaltan que ninguno de los dirigentes cordobeses que están cerca de Milei le piden la baja de las retenciones. “Ni los libertarios, ni el PRO, ni los radicales, ni Luis Juez le dicen nada”, sostienen.

Lo cierto es que el reclamo de la Mesa de Enlace cordobesa calzó justo con la insistencia de Llaryora en el mismo sentido, hecha en Río Cuarto el último día del año. “Al campo no le cierran los números; hay que quitar las retenciones ya”, dijo entonces. “Malditas retenciones”, calificó. El adjetivo le corresponde a Schiaretti y lo tomó el sanfrancisqueño. “Quiero pedir al Gobierno que ese dinero quede en manos de los productores”, sostuvo en una nota publicada por el diario Puntal. El cordobesismo suele decir que si toda la plata que se paga a la Nación por retenciones quedase en la provincia, el derrame beneficiaría al desarrollo de Córdoba. Otro caballito de batalla que se escuchará en la campaña que se viene.

Pese a la coincidencia el tiempo, los ruralistas aseguran que el comunicado dirigido a Milei no fue adelantado ni informado a priori al jefe del Ejecutivo provincial. Más bien parece sincronizado con otras entidades nacionales. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) también expresaron que “es hora de saldar una deuda histórica: eliminar las retenciones. Este impuesto, que por años ha oprimido al campo argentino, no solo ha frenado la inversión y la competitividad, sino que ha castigado a quienes trabajan la tierra y hacen lo que saben; producir".

Lo que parece haber terminado con el idilio del agro para con Milei fue la falta de precisiones del libertario en relación a cuándo será el momento oportuno para rebajar o quitar definitivamente los derechos de exportación, algo que como dicen los camperos cordobeses fue una promesa de electoral del hoy presidente. “Supeditar su revisión a otros logros macroeconómicos es no darse cuenta de que el sector agropecuario es el motor que impulsa al país desde su interior, hacia un sendero de crecimiento sostenible y sano. Desde Córdoba hace años que remarcamos este tema”, resalta el texto. “Antes de que sea demasiado tarde, necesitamos medidas que enciendan la esperanza de quienes tanto trabajan, invierten y arriesgan cada campaña en Argentina”, concluyeron.