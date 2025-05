Juez irá a Río Cuarto y busca retener su electorado en el sur

Por Julieta Fernández

Aún sin fecha definida, este mes se concretaría la visita de Luis Juez a Río Cuarto. Aunque tendría prevista una agenda vinculada a la inseguridad y otras problemáticas que conciernen a la región, el senador busca tantear el terreno en una zona que lo acompañó en los comicios legislativos en los que fue electo senador por última vez (2021) y en las elecciones provinciales en las que superó por 7 puntos a Martín Llaryora en el departamento Río Cuarto (2023). Ante una inminente alianza entre el juecismo y La Libertad Avanza, espacio que cosechó un importante caudal de votos en las elecciones presidenciales, el líder del Frente Cívico parece contar con viento a favor.

Los juecistas de Río Cuarto y la región estuvieron presentes en el tradicional locro del 1 de Mayo junto a Luis Juez en la Capital. “Mucha convicción, abrazo militante y un mensaje claro de que Luis va a ser gobernador en 2027”, señaló el concejal Pablo Benítez, uno de los principales referentes del Frente Cívico en el sur de Córdoba. Además, estuvieron presentes distintos representantes del juecismo como Zuleika Carranza, referente de las Mujeres del Frente Cívico del Interior y Jonatan Moreno, referente de la Juventud del Frente Cívico local.

Cabe recordar que, desde finales del año pasado, el Frente Cívico buscó ampliar su alcance territorial y sumó dirigentes como Flavio Díaz Tarifa, ex candidato a intendente de Sampacho. Al igual que en aquel entonces, aseguran que las fichas están puestas en el 2027 y apuestan a que La Libertad Avanza tenga una devolución de gentilezas para dicha contienda electoral. Este año, no quedan dudas de que acompañarán al gobierno nacional, más allá de lo que plantee el radicalismo provincial (del que aún se desconoce qué rumbo tomará para los próximos comicios, aunque se especula con un acuerdo entre Rodrigo de Loredo y LLA).

El juecismo local, a tono con lo planteado por el espacio a nivel provincial, mantiene su discurso de que este año no habría urgencias de presentar un candidato (Juez será senador hasta el 2027, año en el que buscará ser el próximo gobernador de Córdoba). No obstante, prestarán su acompañamiento a LLA y compartirían actividades de campaña junto a los libertarios. Los gestos favorables del Frente Cívico local hacia La Libertad Avanza ya comenzaron a verse en los últimos meses en el Concejo Deliberante. Por ejemplo, el edil Pablo Benítez (al igual que otros dos concejales radicales) no acompañó e incluso criticó el proyecto que planteaba preocupación por el escándalo de $LIBRA que involucra principalmente al presidente Javier Milei.

Uno de los últimos plenarios locales que contó con la presencia de Luis Juez se dio el año pasado, a fines de agosto, en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa. En aquel entonces, el líder del Frente Cívico le pidió a sus referentes del sur que aprovecharan el resto del año no electoral (post derrota de Gonzalo Parodi en las municipales) para fortalecerse territorialmente. La gira no quedó en la Capital Alterna y siguió en el resto de los departamentos del sur. El eje de la próxima visita de Luis Juez (aún sin fecha confirmada pero prevista para el mes de mayo) sería la inseguridad y abordar cuestiones como la superpoblación del establecimiento penitenciario local y otros proyectos abocados al combate de dicha problemática.

Organizaciones repudiaron ataque a la vivienda de una militante de DDHH

Se trata de un ataque perpetrado en la vivienda de Mercedes Brusa, ex presa política e integrante de la Comisión por la Memoria de Río Cuarto. Dicha comisión, el Foro por la Libertad, La Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba; el Observatorio de DDHH de la UNRC; el Frente de Jubilados/as y Pensionados/as de Río Cuarto y otras organizaciones sociales repudiaron la violencia dirigida hacia la militante y su familia a partir del ataque a su domicilio en barrio Trapalanda, ocurrido el pasado lunes.

“El cobarde ataque, perpetrado a plena luz del día por un grupo de vecinos, incluyó amenazas reiteradas y la rotura de los vidrios de su vivienda. Este hecho no es aislado, constituye una alarmante expresión del avance del discurso de odio, el negacionismo y la violencia política y social que atraviesa nuestro país”, remarcaron desde la Comisión Municipal de la Memoria y agregaron: “No podemos permitir que una compañera con una trayectoria reconocida en la defensa de los Derechos Humanos ni su familia sean atacadas por su militancia, su identidad o su historia”.

Por otra parte, Solana López, hija de Mercedes Brusa, manifestó a Puntal AM que las personas que propiciaron el hecho “ya se han constituido como una mafia territorial, lamentablemente, ya que vienen generando varios hechos de violencia, amenazas y de terror en el barrio”. La damnificada agregó que hubo expresiones violentas hacia su familia por tener integrantes del colectivo LGBTIQ+: “Empezaron con insultos, amenazas de índole sexual orientadas a las identidades de género, homofóbicas, transfóbicas. A partir de eso reaccionamos, nos metimos dentro de casa porque una persona intentó golpearnos pero ya estábamos detrás de la reja. Rompieron todas las ventanas de la casa. Intentamos dialogar pero era imposible, eran personas encendidas por el odio”.

Brusa también integra el consejo consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, organismo que también se pronunció al respecto: “Los atacantes cuestionaban la militancia, identidad e historia de los habitantes de la vivienda, por lo que consideramos este hecho como una consecuencia del negacionismo, los discursos de odio y la violencia política y social”. En tanto, el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH consideró que no se trata de un hecho aislado y que dicho clima de hostilidad y violencia “emerge desde el gobierno de Javier Milei y sus cómplices”.

“Nos solidarizamos con Mercedes Brusa y exigimos el inmediato accionar de las autoridades para garantizar su protección y la de su familia, así como también una investigación urgente que identifique y sancione a los responsables”, concluyó el comunicado de la Comisión Municipal de la Memoria.