Por lo general, los años electorales no conviven con juicios y causas que esmerilen al poder político. Los tiempos de la justicia entienden el andamiaje de la política y no suelen incomodar con audiencias, y mucho menos con sentencias o presencias en el banquillo de los acusados, que entren en una simultaneidad del tiempo electoral.

Por lo que, el proceso judicial por la causa de las muertes de bebés en el hospital materno Neonatal que comenzó ayer en la Cámara 7ª del Crimen de Tribunales II tiene un impacto. Tanto en la agenda periodística, con la llegada del tema a los primeros planos de los medios nacionales; como así también en la política que mira con incomodidad y cierta especulación qué es lo que ocurre con un juicio que comenzó en pleno verano pero que culminará, si los tiempos se respetan, cerca de junio, cuando la campaña para las Legislativas esté en su fase de mayor tensión.

Esto último, dependiendo de la continuidad de las Paso que, al no haber sido derogadas en el período ordinario del Congreso 2024, hay que esperar si se habilitan extraordinarias durante el mes próximo para suprimirlas. De lo contrario, tendremos como es habitual, Primarias en agosto y la elección general en octubre.

Hermetismo total

En el Centro Cívico nadie habla de la causa que involucra a funcionarios de la gestión anterior, la del exgobernador Juan Schiaretti. Ante la mínima consulta, incluso en off, el llaryorismo se excusa con un “lo debe resolver la Justicia”. Síntoma absoluto de la incomodidad que reviste el tema.

La causa tiene 11 imputados, donde la mirada de la primera jornada del juicio, como era de esperar la acaparó la enfermera Brenda Agüero. La mujer detenida en Bouwer se quebró ayer en el primer día y está acusada del asesinato en serie de cinco neonatos, además de la tentativa sobre otros ocho bebés.

Junto a ella, en el banquillo de los acusados están además otros diez imputados, entre los que se destacan para la política, el exministro de Salud, Diego Cardozo; y el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal. Como así también otros integrantes de la cartera sanitaria en aquel momento del 2022 y de la cúpula del nosocomio provincial.

Cardozo fue de los primeros en llegar a la audiencia ayer y habló después de un silencio extenso tras su salida del ministerio y su imputación. Con barbijo, por atravesar un cáncer, el extitular de la cartera de Salud dijo que es “inocente”, señaló que mantuvo “un silencio respetuoso durante estos dos años y medio” y lo único que se reprocha es “no haber podido hablar con las mamás”.

Porque, cabe recordar, en el momento en el que Cardozo estuvo en el foco de la crítica por la muerte de bebés en serie en el Neonatal durante la primera parte del 2022, el ministro que recibió a las madres y a sus abogados fue Julián López, titular de Justicia y Derechos Humanos. Igual que ocurrió con el caso Blas Correas, cuando no fue Alfonso Mosquera el que recibió a la familia, sino que también fue precisamente, López.

Cardozo y Carvajal, al igual que Liliana Asís, la por entonces directora del nosocomio, están imputados por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos.

Soltar la herencia

En tiempos en los que Cardozo era la cara de la lucha contra el coronavirus en Córdoba, e incluso lo medían de cara a las Legislativas del 2021, la relación con el por entonces intendente Martín Llaryora no era buena. Nunca fue óptima. Y quienes conocen los pasillos de la política en Córdoba recordaron hace un tiempo un fuerte encontronazo entre ambos, con motivo de un regreso de fases y un tenso cara a cara con un actual e influyente ministro como único testigo. “¿Y a vos quién carajo te votó?”, habría sido la frase de un enojado Llaryora al titular de la cartera sanitaria por ese entonces.

Por lo que, no es extraño que en El Panal dejen caminar el juicio a la espera de la estrategia con la que buscarán tomar distancia del fallo, las condenas y del vínculo directo que en la oposición tratarán de hacer en el momento de la sentencia.

Ayer, uno de los opositores que se expresó en redes fue el diputado radical y jefe del bloque UCR, Rodrigo de Loredo. “Hoy comienza el juicio por el asesinato de 5 bebés y el intento de asesinato a otros 8 en el Hospital Neonatal. Uno de los episodios más atroces y terribles en la historia reciente de Córdoba. Un entramado siniestro de complicidades, ocultamiento y omisiones que durante 5 meses buscaron tapar el horror, en un sistema de salud degradado por 25 años de gobiernos peronistas. 10 exfuncionarios, entre ellos el ministro y la ex directora del hospital y la enfermera acusada de ser la autora material, a todos los que hoy la Justicia acusa, esperamos sean juzgados con ejemplaridad. A esas mamás y familias todo el acompañamiento y solidaridad”, puso De Loredo.

A quien, además, se sumaron otros actores del radicalismo y también algunos del PRO vinculados al armado libertario.

Con lo cual, no será extraño que la sentencia sea utilizada por un sector de la oposición en algún tramo de la campaña 2025.

La caída de una agrupación

No lo van a reconocer de manera pública, pero algunos en el PJ hablan desde hace un tiempo de la caída en desgracia de la Agrupación ‘La Ramón Carrillo’, la pata de los médicos que abrió el propio Cardozo dentro de Tribuna Peronista, el think thank que respaldaba al exgobernador Schiaretti. Y al que pertenecían, además de Cardozo, en el caso de ‘la Carrillo’, Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo, también imputado en la causa Neonatal, pero parte además de una investigación que se cerró y en la que se lo involucró dentro de una reunión secreta con un fiscal y un forense.

Así se resume parte del costado que observa la política en el juicio por la muerte de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros en el Neonatal entre marzo y junio del 2022.