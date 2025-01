Por Yanina Soria

El proyecto en materia de seguridad que empuja el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, para cerrar las calles secundarias de la ciudad durante la noche (entre otros aspectos), abrió la polémica.

Con intenciones de responder localmente a una demanda creciente de los vecinos por la inseguridad que los asecha, el municipio decidió interceder y aportar frente a una materia que, en verdad, es responsabilidad del Gobierno de la Provincia.

De cualquier modo, Cornet puso primera y avanzó con la idea que, según remarca, nace de los propios vecinos y se enmarca en una ordenanza vigente desde el 2010.

El nuevo programa modelo de seguridad vecinal consta, según lo anticipó el propio municipio, la licitación y adquisición de 250 cámaras de seguridad con lector de patentes, y unos 50 cierres de calles adyacentes a las principales en distintos barrios de la ciudad mediante portones. Esa restricción se aplicaría desde las 22 horas hasta las 6 del día siguiente. Justamente por lo polémica que ya se anticipaba la iniciativa y para involucrar a los propios ciudadanos en la decisión, el municipio propone abrir un registro de oposición para que, aquellos vecinos que están en contra, puedan expresarlo.

Si los que van por la negativa representan más del 40 por ciento, el proyecto que restringe la circulación no se ejecutará en ese barrio. Ahora bien, donde sí se realice, se cobrará una tasa municipal que rondaría entre los cinco mil y ocho mil pesos por casa. Según especificaron desde el Ejecutivo municipal en los próximos días se estará notificando (presencialmente y vía CIDI nivel 2) a los habitantes con toda la información respecto al programa para que, aquellos que no acompañan la iniciativa, puedan dejarlo sentado en la oficia de Seguridad Ciudadana. Debe presentarse el titular de la vivencia con DNI y número catastral.

Así se fueron conociendo los trazos generales del programa que promueve Cornet y su equipo y que provocó repercusiones de todo tipo. Apoyo de los vecinos, manifestaciones de quienes están en contra (desde el Municipio aseguran que tienen detrás motivaciones políticas), reacciones de otros intendentes, la opinión del ministerio de Seguridad de la Provincia y hasta un tuit de la diputada libertaria Lilia Lemoine criticando la propuesta.

Desde la oposición local, los concejales de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Gómez y Patricia Hamity, aseguraron no conocer todavía el proyecto que se enviará al Concejo Deliberante de la ciudad. Había trascendido que ayer se realizaría una sesión extraordinaria para abordarlo, pero finalmente no sucedió. Para los ediles peronistas, el oficialismo aún no tiene redactada la iniciativa y recordaron que para tratarla sobre tablas necesitan los dos tercios que le demandaría un voto más de los que ya tienen.

En cambio, desde el Ejecutivo aseguran que el marco general lo da la ordenanza vigente aprobada en el 2010 y que lo que se enviará al Concejo es una prórroga de la emergencia económica y sí el pedido de habilitación de los cerramientos de las calles en caso de que, finalmente, los vecinos así lo deseen.

Por el sí

El intendente Cornet se mostró confiado en que el plan de seguridad podrá avanzar en su cuidad. Básicamente, dijo, porque surgió de los propios vecinos quienes “ahora me están pidiendo que no decline y que avancemos”.

Villa Allende cuenta con diez barrios cerrados y 23 abiertos, de los cuáles en 8 se implementaría la colocación de portones metálicos en las calles secundarias, quedando habilitado el tránsito y la circulación en el resto de las avenidas principales. “De esta manera, le permitiríamos a los barrios abiertos gozar de algunas bondades de los barrios cerrados a costos que se pueden pagar”, dijo el alcalde de la ciudad.

Respecto a la Provincia, Cornet puso en relieve el trabajo y el compromiso del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con Villa Allende, pero aseguró que los tiempos son otros. Dijo que la Provincia es respetuosa de las autonomías municipales por lo que no recibió reproches ni objeciones a su propuesta.

Según el intendente, entre mayo y junio, podría ya estar en marcha la totalidad de los cierres.