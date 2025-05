Inminente regulación de los trapitos, con visto bueno del CECIS

Por Julieta Fernández

Tal como lo había planteado en el discurso de apertura de sesiones, el intendente Guillermo De Rivas avanzará en la regulación de la actividad de los trapitos o -como lo denominan desde el Ejecutivo- se procurará el “ordenamiento de este tipo de trabajos en el espacio público”. En términos parlamentarios, es seguro que la iniciativa tendrá los votos del oficialismo y, al menos, del bloque Primero Río Cuarto, que ya ha sentado una postura fuerte en relación al tema. Por otra parte, instituciones como el CECIS (Centro Empresario Comercial y de Servicios) han planteado que los trapitos “son un eslabón más en la ocupación del espacio público de forma ilegal”.

El secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado, confirmó que se encuentran en la etapa final de elaboración del proyecto que, en los próximos días, ingresará al Concejo Deliberante. En diálogo con LV16, señaló que el enfoque será interdisciplinario “desde el punto de vista social y de la contención pero también desde el punto de vista del control”. Habló de una iniciativa para “ordenar este tipo de trabajos en el espacio público” y aseguró que será de manera “ordenada y progresiva, de acuerdo a lo expresado en el Código de Convivencia”.

Maldonado explicó que el proyecto buscará “armonizar” la legislación provincial con una normativa municipal “que facilite las cosas y nos haga trabajar en una sinergia mejor con las fuerzas de seguridad pero también con la Justicia”. Resaltó que el proyecto estaría sujeto a posibles revisiones, ya que será sometido a discusión en el Concejo Deliberante y aseguró que apuntan “a alcanzar el mayor consenso posible para este proyecto de ordenamiento”.

La búsqueda de consenso ha sido algo ponderado en el discurso del intendente en relación a iniciativas como la regulación de Uber, el Nuevo Código de Espectáculos Públicos (para que ingresen menores de entre 16 y 17 años a los boliches) o Ficha Limpia. En casi todos estos casos, el propio De Rivas se ha reunido con las distintas bancadas para lograr tal objetivo. Por lo pronto, frente a la idea de regularizar la actividad de los trapitos, se presume que el bloque Primero Río Cuarto podría adherir, ya que colocaron el tema en agenda pocos días después del anuncio realizado por el intendente en la apertura de sesiones.

El jefe del bloque radical- juecista, Gabriel Abrile, había planteado que era necesario “sacar a los trapitos de la calle pero darles contención social, ya que detrás de esto hay familias”. Sin embargo, abrió el plano en lo que respecta a la regulación de la actividad y consideró que no debiera haber trapitos ni vendedores ambulantes en la vía pública, un reclamo que desde el CECIS vienen planteando hace tiempo. De hecho, recientemente, el Centro Empresario mantuvo una reunión con los concejales de la primera minoría para analizar la situación de la instalación de la feria comercial “La Saladita”.

Iván Safadi, presidente del CECIS, señaló al programa radial Poster Central que “se entiende el momento conflictivo social pero no puede haber personas que se hagan dueños del espacio público”. Consideró que “una cosa es pedir una colaboración por la limpieza de un vidrio o estacionamiento y otra es la ocupación en forma permanente, con violencia en algunos casos o venta ilegal de productos”. El referente mercantil manifestó que el Municipio ya cuenta con herramientas para poder “ordenar el espacio público” y que ciudades grandes que se han visto colapsadas por la venta ilegal “han logrado cambiar”. No obstante, planteó que llevan tiempo dialogando con el Municipio y concejales “pero los tiempos de la política no son los mismos que los privados”.