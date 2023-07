Por Javier Boher

Hay cosas que no dejan de sorprender jamás: los videos en los que aparece una cara que nos asusta de golpe, algo que se mueve rápido entre los yuyos o los alcances del acomodo de los allegados al poder. Es impresionante que en todos lados haya algún tongo por el que los amigos tienen más posibilidades que los ciudadanos de a pie.

La semana pasada se cerró con un caso que dejó a la vista que el kirchnerismo hizo lo que quiso durante la pandemia. En una conferencia en la que estaba la ministra Vizzoti, una mujer del público le agradeció de pie por una intervención personal de los tiempos de la pandemia: le permitió acompañar a su marido y despedirse de él tras su fallecimiento. La señora agregó después que luego eso se extendió a toda la población con el decreto del acompañamiento de los familiares.

A mí, afortunadamente, no me tocó despedirme de nadie. Eso sí, tengo grabado en mi memoria cómo lloraba un amigo de la familia diciendo que no lo dejaban despedirse de su hermano fallecido. Me acuerdo en este momento y se me pone la piel de gallina por la bronca que me genera.

Mi suegra perdió un hermano y una hermana durante la pandemia. No había velorios. Apenas si pudo ir al cementerio a abrazar a los sobrinos. Más de un mes después de que había fallecido la hermana seguía escuchando los últimos audios que se habían mandado, porque no pudo ir a verla durante la cuarentena ni durante los 45 días que estuvo internada. No sé si dejó de escucharlos o de contarlo, porque la herida sigue abierta.

¿Cuántos padres no pudieron entrar a acompañar a sus esposas durante el parto?¿Cuántas mujeres debieron transitar en soledad esas primeras semanas o meses de maternidad, sin su madre para acompañarlas al lado?¿Cuántos padres y madres no pudieron despedirse de sus hijos en ese tiempo?.

La discrecionalidad con la que el kirchnerismo manejó la cuarentena es, probablemente, el peor legado que nos han dejado. Uno ya se acostumbró a que los empleos se los den entre ellos, a que contraten a las empresas de los amigos y a que se beneficien con leyes que castigan a los que no piensan o viven como ellos, pero acá fueron un paso más allá. En su afán de que el Estado controle todo, en su temor a que las cosas se desmadren, en su soberbia certeza de que ellos saben y el resto está equivocado, dejaron en evidencia una condición humana que los alejó de la gente común. Todo el manejo de la pandemia fue en contra de la gente.

Todavía hay gente procesada por haber salido a caminar durante la cuarentena estricta, mientras que el presidente y su concubina zafaron de la justicia pagando una multa con un crédito que licuó por inflación. Obsceno.

No se han aclarado muchas de las muertes por el accionar estatal, que se querían vestir con una pátina de humanismo al decir que era porque estaban defendiendo al resto de la población de las acciones temerarias de estos indolentes. Explotaron el miedo de la gente y la capacidad de masificarse en causas primitivas, poniendo a unos contra otros en defensa de las decisiones que tomaban los que no respetaron sus propias normas.

Aunque no esté tipificado que es delito adelantarse en la cola, según el profe de la UBA que ocupa el cargo de presidente, la realidad es que se vacunaron -ellos y sus amigos- antes que el personal esencial. Eligieron una vacuna por sobre otras por simpatías ideológicas y vacunaron a menores con vacunas que llegaron sin ningún tipo de estudios de respaldo. Armaron una campaña emotiva por un flete que hizo Aerolíneas, cuando las podría haber traído cualquier otra empresa y por menos plata.

Lo más sorprendente -o quizás no, si se lo piensa bien- es que los ministros de salud de las provincias salieron a respaldar a la ministra. Nadie es capaz de hacer autocrítica y darse cuenta de que hicieron las cosas mal. Eligen el bando del gremio, la corporación, el cuidarse la espalda entre todos, tal vez porque en todos lados se cuecen habas: casualmente estamos en Córdoba con el juicio del falso médico del COE. Aunque el ex ministro Cardozo sobrevivió a ese hecho bochornoso, el caso de un asesino serial que el año pasado actuó en el Neonatal -sin que sepamos todavía qué pasó- le costó el puesto.

Durante la cuarentena todos pudieron vivir en carne propia o ver a través de las redes ese tipo de abusos en los que el Estado cercenó derechos básicos de la población por un supuesto bien colectivo superior a los individuos. Poco a poco empezamos a conocer, también, de qué manera los que tenían contactos podían saltar esas mismas trabas que a todos nos tocó vivir. Tal vez por eso el impacto sigue siendo tan fuerte cada vez que conocemos un caso nuevo.

Vizzoti es una más en toda una burocracia gigantesca, pensada para llevar opacidad a lo público, escondiendo los favores que reciben los amigos en detrimento del servicio que reciben los ciudadanos. ¿Cuánta gente no accedió a la salud básica durante ese tiempo?¿cuánta gente perfectamente sana enfermó por no poder compartir tiempo con sus seres queridos?¿cuánta gente hoy sigue sufriendo las consecuencias psicológicas de aquel aislamiento?.

No importa las veces que el presidente quiera decir que la gente le agradece porque sus seres queridos pudieron ser atendidos y murieron en una cama de un hospital público. Cada vez que sale a la luz otro hecho como el denunciado, son muchos más los que revuelven esa dolorosa herida que significó no poder despedir a un ser querido mientras los cínicos amigos de los poderosos lo podían hacer apenas levantando el teléfono y rindiéndoles pleitesía.