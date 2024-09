Enroque Corto

Llaryora se solidarizó con el presidente de la Rural

El jueves estuvo atravesado por el atentado en contra de las autoridades de la Sociedad Rural Argentina y el artefacto explosivo que enviaron a la sede de la institución que conduce Nicolás Pino. Por ello, el gobernador Martín Llaryora se solidarizó con la entidad.

Informante Panal: Qué barbaridad lo que pasó con la Rural. ¿Vio?

Periodista: Sí, por supuesto.

IP: Mucha preocupación acá en los despachos, le cuento. Preocupación de que no sea esto un clima de época. Por lo pronto, el gobernador mandó un mensaje en redes.

P: ¿Ah, sí? ¿Qué dijo?

IP: Le leo una parte. "Quiero expresar mi repudio al ataque sufrido por las autoridades de la Sociedad Rural. Mi solidaridad con su presidente, Nicolás Pino y con todo su equipo de trabajo. La violencia nunca es el camino. El camino es la unión. Espero que la Justicia identifique rápidamente a los responsables de este lamentable hecho".

P: Bien.

IP: Espere que sigue. "Necesitamos profundizar el diálogo y trabajar juntos para sacar al país adelante. Mi acompañamiento a esta histórica institución, símbolo del campo argentino". Impecable, ¿o no?

P: Solidario, bien. Le mando un abrazo.

Gol de Pretto

El periodista llamó a su informante del Concejo, contrariado de no haber recibido su llamado antes.

Periodista: Amigo, ¿qué pasó? Me llamó el martes, me llamó el miércoles, y ahora que hubo sesión no me llama…

Informante: Estimado, jaja… ¿qué quiere que le diga? La verdad es que no hay mucho para contar…

P.: Pero… con todo lo que ha pasado esta semana… ¿no me va a decir que la sesión del Concejo no estuvo mínimamente movida?...

I.: Todo lo contrario. Uno se hubiera imaginado que la oposición iba a hacer dulce con lo que pasó con Kraismann o, mucho más aún, con lo que pasó en la cúpula de la Policía. Pero no, nada… apenas hubo un pedido de informes que, en lugar de pedirlo sobre tablas, torno hacia el ostracismo de las comisiones…

P.: Increíble… ¿por qué tanta pasividad?

I.: La verdad, desconozco. Pero hay dos posibilidades. O Pretto tiene una cintura que hasta el momento todos desconocíamos y supo desactivar estos asuntos muy bien, o la oposición no tiene una visión homogénea de cómo imponerle agenda al oficialismo y maximizar los costos que tiene que pagar por los errores no forzados de los propios…

Se retrasa dictamen en Transporte

La comisión de Transporte de la Cámara de Diputados postergó una semana más el debate para la creación de otro Fondo Compensador.

Informante: Supuestamente ayer, se iba a dictaminar para ya avanzar con la iniciativa en el recinto. Pero se decidió posponer la reunión hasta la semana que viene cuando, prometieron podrían emitir un dictamen para fortalecer las transferencias de subsidios.

Periodista: Y eso que, justamente, los intendentes les habían pedido celeridad en el tratamiento de su proyecto.

I.: Así es. Pero por el diputado oficialista Lisandro Almirón pidió postergar el debate para “lograr un dictamen consensuado entre los bloques”. Adhirieron a la moción, los parlamentarios del PRO, la UCR y la CC.