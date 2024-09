Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Los plazos de la autovía

La periodista dialogaba con el informante sobre la recorrida de obra de los intendentes Guillermo De Rivas (Río Cuarto) y Maximiliano Rossetto (Holmberg) en la autovía Río Cuarto - Holmberg. En diálogo con LV16, desde la empresa estimaron que a fin de año estará finalizado el cruce (que generó preocupación por la seguridad vial del lugar) y también se estaría trabajando en la zona de la rotonda de la Sociedad Rural. A mediados del 2025, culminaría la primera etapa.

Informante: ¿Vio que De Rivas y Rossetto anduvieron por el lado de la autovía? Se está trabajando, después del teléfono descompuesto que se armó con esto de si la obra estaba realmente frenada o qué.

Periodista: ¿Qué onda el tema de los plazos?

I: Dicen que para fin de año se podría habilitar, de manera provisoria, el puente para que pueda fluir el tránsito que viene de Holmberg y acceder a la A005. También se está ejecutando la duplicación de calzada, que estaría en febrero del año que viene.

P: Con estos retrasos que hubo en estos meses, ¿se sigue planteando que la obra termine el año que viene?

I: Esta primera etapa podría estar a mediados del 2025. Pero no hay que olvidarnos que todavía queda la variante Santa Catalina. De eso no hay noticias. Obvio que dependerá también de que Nación desembolse lo que queda, que no es mucho. Solo ahí, la Provincia podría hacerse cargo pero por ahora sigue dentro de la órbita nacional.

Transporte en revisión

El periodista comentaba con el informante del oficialismo sobre las novedades que llegaron desde Córdoba capital sobre el Sistema Integrado de Transporte Interurbano.

Periodista: Le juro que vi el anuncio del intendente de Córdoba (Daniel Passerini) con el gobernador (Martín Llaryora) sobre los cambios en el sistema de transporte y pensé en la situación de Río Cuarto. Vienen adelantando que habrá reformas…

Informante: No sé si a la altura de lo que pueden hacer en capital con las interurbanas, pero se está haciendo un trabajo muy minucioso en lo que respecta al urbano. La nueva gestión se puso a hacer un trabajo de evaluación que está desentramando todo lo referido a lo económico y logístico de la empresa local (Sociedad Anónima de Transporte).

P: ¿Y qué significa eso?

I: Que no se pueden anunciar cuestiones ambiciosas que después no se pueden cumplir. Para eso, por primera vez en mucho tiempo, se han puesto a trabajar para saber dónde está parada la empresa y colaborar desde el municipio para que el servicio sea mejor.

P: Abrir los libros, digamos…

I: Algo así. Y lejos de molestar, parece que la empresa ha aceptado las condiciones. Accedieron al escrutinio y yo creo que les va a venir bien para mejorar. El Gobierno está muy enfocado en buscar datos duros, construyendo una base científica para sustentar las decisiones que se tomen más adelante.

P: ¿Y cuándo se conocerá cuáles son esas decisiones?

I: No me animo a decirle algo que no saben muchos. Yo creo que llegarán más pronto de lo que se esperaba, pero no tan pronto. Calculan que esta etapa de revisión se extenderá durante todo el año. Encima, queda lo más importante…

¿Qué sería eso?

I: El funcionamiento del servicio. Hoy están evaluando los números, pero la etapa más difícil viene después. En conclusión, se busca el mejor servicio posible en función de los recursos que hay. Eficientizar es la clave porque la ineficiencia sale cara. Si no haces las cosas bien, te termina pasando lo que se tiene hoy.