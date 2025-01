El surgimiento de las Organizaciones guerrilleras en Chile

Por Daniel Alvarez Soza

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Doctor en Ciencia Política.

Volviendo a la acción subversiva que inicia el MIR, debemos señalar que mucho de sus cuadros “adquirieron una muy buena instrucción militar, por lo que una cantidad apreciable de sus militantes habían sido enviados a instruirse militarmente a los Campos de entrenamiento de Cuba o del norte argentino, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), tenía sus centros de instrucción militar” (11). De manera que las aseveraciones de Vitale son efectivas, ya que el MIR desde sus inicios tuvo una importante capacidad combativa en sus acciones terroristas, que se cuentan a partir de 1969 por su grado de violencia y regularidad. Sin embargo, es conveniente aclarar que estas acciones en realidad habrían empezado tres años antes (1966), eso sí, con acciones de menor importancia, pero con una clara necesidad de aprovisionamiento de armamento, tal como lo corrobora el autor precedentemente citado.

“Los militantes de las Unidades de Fuerza Central, además de ser entrenados en Cuba, también pasaron por campos de entrenamiento guerrilleros de Argelia, y los mejores recibieron instrucción terrorista en la Escuela de guerrillas de Benghazi en Libia”. Además de que un importante número de sus cuadros habían sido “bautizados militarmente en Angola, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

“Debemos considerar que la mayoría de los miristas - no todos- eran de extracción universitaria por lo que la preparación y aptitudes que poseían para el manejo de armamento y la preparación de acciones era determinante” (12).

Frente a ello el Partido Socialista de Chile miraba con simpatía la vía armada, incluso demostraban su aprobación en cuanto a la instalación de “Escuelas de guerrillas en el sur del país”. Esto por cuanto el MIR desaprobaba la vía electoral, manteniendo estrechos contactos con La Habana y con la cúpula gobernante cubana. Criterio que el partido socialista había mostrado con su participación en la OLAS, y en los Congresos de Linares, Chillán y La Serena.

“Con posterioridad a la elección presidencial de 1964, el Partido Socialista radicalizó aún más sus posiciones políticas en términos que la Tesis del Frente de Trabajadores se fueron amalgamando con las de la “lucha armada”

“En el XXI Congreso General Ordinario, realizado en Linares en junio de 1965, se discutió una tesis política redactada por Adonis Sepúlveda que, según nos informa Julio Cesar Jobet, “se aprobó después de prolongados debates”. En ella se señalaba que “nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma de poder. ¿Significa esto abandonar las elecciones y propiciar el abstencionismo por principio?... Afirmamos que es un dilema falso plantear que debemos ir por “la vía electoral” o “la vía insurreccional”. El Partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. La insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución” (13).

“El proceso de radicalización continuaría en el siguiente Congreso, el XXII, celebrado en Chillán en noviembre de 1967, donde el plenario, “por la unanimidad de sus integrantes”, aprobó una posición política que en sus aspectos fundamentales abogaba por la violencia revolucionaria que calificaba como inevitable y legítima; además de considerar que las formas pacíficas o legales de lucha no conducen al poder”.

“Sin embargo, 21 meses después de la adopción de esta línea política el partido Socialista proclamaba a Salvador Allende como su candidato”.

“¿ Qué había pasado, en el intertanto, para que el Partido Socialista que señalaba la “vía armada”, como único camino, proclamara a este candidato al que tanto los jóvenes socialista como los integrantes del MIR lo consideraban un político anticuado, de concepciones socialdemócratas, demasiado ligado a los vicios del parlamentarismo burgués?

La respuesta a estas interrogantes, surgieron de ciertos hechos de importancia: primero por un cambio en la dirección del Partido Radical que le había dado un tinte izquierdista a su actuación política; en segundo lugar, la escisión de un grupo minoritario de la Democracia Cristiana, nucleado en torno a la personalidad de Jacques Chonchol que había constituido un nuevo partido, el MAPU.

“Desde el exterior, otros acontecimientos facilitaban el triunfo de la táctica allendista. El brusco agotamiento de la “herejía” cubana que intentaba “revolucionar la revolución”, y el no menos sorpresivo alineamiento de Fidel Castro con Moscú. Esta circunstancia ciertamente restaba un fuerte apoyo a los partidarios de la Vía Armada” (14).

A pesar de estas discusiones, el ex diplomático, abogado y periodista chileno, José Rodríguez Elizondo, agrega que los miristas para la conducción cubana: “…eran considerados los regalones de Fidel Castro, éste veía en la organización chilena a su propio grupo, “el 26 de julio.”” (15).

Con las acciones violentistas perpetradas por el MIR, tanto en los atracos a bancos -que ellos llamaban “expropiaciones”-, así como ataques directos a personajes calificados como contrarios a su proyecto es que estos asumirán la decisión de pasar a la clandestinidad, dada la preocupación que las autoridades de la administración Frei vieron en estas acciones ordenando la detención de sus miembros.

La intensificación de los atentados perpetrados por esta agrupación terrorista complicarán al entonces candidato a la presidencia, Salvador Allende (1968-1969), toda vez que su imagen empezó a verse debilitada por el accionar de los miristas, ligados a la izquierda trotskista, debido a que éste quería demostrar a sectores conservadores su distancia con la vía armada, que por cierto, ya era una táctica contradictoria luego de haber concurrido a la Tricontinental de La Habana y su posterior actuación y presidencia de la OLAS. Sobre esta materia, un hecho preocupaba fuertemente a Salvador Allende en esa época; y era que Pascal Allende, sobrino de éste, era un importante integrante del MIR.

Por comentarios del propio ex líder guerrillero, de alguna forma, nos muestra la ambigüedad del ex presidente sobre la temática subversiva, diciéndonos: “ Salvador Allende, difería totalmente de la vía armada…sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que la primera pistola que yo (sic) tuve… fue una Colt que me mandó a través de mi padre, con una nota, que decía: “yo estoy en desacuerdo con lo que tú estás haciendo, pero si estás en esto, sé consecuente” (16).

Otro ejemplo de estas contradicciones de Allende la encontramos en las expresiones del ex Presidente de la República (1990-1994) Patricio Aylwin, quien nos dice: “…la imagen que muchos teníamos de Salvador Allende era que tenía (sic) cierta dosis de frivolidad. Yo creo que era un demócrata, pero a él le gustó pasar de líder del castrismo en esta parte del continente (…), y fue el presidente de OLAS…y el castrismo no es un modelo democrático. Había cierta ambigüedad y el no supo cortar esa ambigüedad (sic)” (17).

Operaciones terroristas (1965-1970).

6 de abril 1965, violentos desordenes estudiantiles en Concepción y Universidad Técnica.

9 de junio de 1967, secuestro del Carabinero Héctor Gutiérrez en la universidad de Concepción, primer atentado reconocido por el MIR.

19 de abril de 1968, estudiantes miristas se atrincheran frente al Hospital Regional de Concepción. Hieren a un Mayor de Carabineros y 6 hombres de tropas; también se produce la destrucción de vehículos policiales.

3 de diciembre de 1968, barricadas en el sector de la Estación Central en Santiago; resultaran heridos 13 carabineros.

6 de junio de 1969, secuestro del director del diario "Las Ultimas Noticias de la Tarde", de Talcahuano (localidad cercana a Concepción), Hernán Osses, a quien lo liberaron desnudo con signos de haber sido golpeado en las inmediaciones de la Universidad de Concepción. La acción perpetrada por el MIR, fue en represalia a algunos artículos que estos estimaron como "injuriosos".

19 de junio de 1969, es encontrado un arsenal extremista en El Nocedal, Cajón del Maipo (Comuna correspondiente a la Región Metropolitana, capital de la República).

4 de agosto de 1969 incendio del Teatro Continental. Y asaltos sincronizados a los Bancos Continental, Edwards, de Londres, y la sucursal Las Condes del Banco del Estado.

18 de septiembre de 1969, atentado terrorista contra Grupo Móvil de Carabineros en San Isidro.

13 de noviembre de 1969, asalto a sucursal Ñuñoa del Banco de Crédito e Inversiones.

5 de febrero de 1970, secuestro de avión de la Línea Aérea Nacional, hieren a la auxiliar de vuelo Scarlet Burgos; es abatido el extremista Lenin Valenzuela.

15 de marzo de 1970, detención de Sergio Zorrilla Fuenzalida en la Comuna de la Reina. Cae herido tras disparar 18 balazos y arrojar una granada de mano contra patrulla de la Policía de investigaciones.

17 de mayo de 1970, campamento guerrillero en Cerro Mirador, Valdivia. Desembarco de armas en Punta Galera, Valdivia.

22 de mayo de 1970, extremistas del MIR pertenecientes al comando "Mártires de Puerto Montt" "expropian" o roban 198 mil Escudos a la sucursal Vega Poniente del Banco del Trabajo, la misma habían asaltado en Febrero. En esta oportunidad cinco miristas concurren vestidos de Oficiales de Ejército en un Jeep robado y pintado y 12 concurren vestidos de civil en una camioneta robada y pintada como si fuera de la policía de investigaciones. Todos armados con pistolas y metralletas.

10 de junio 1970, asalto a la "Armería Italiana".

12 de junio de 1970, asalto a Supermercado Loncoleche, en la comuna de Providencia (Santiago). Tres guerrilleros son detenidos.

25 de julio de 1970, en Santiago. Choque entre extremistas y carabineros (el carabinero Florentino Toro Rodríguez es herido a bala)

- 11 de agosto de 1970, Guerrilleros atentan contra la casa del gobernador de la comuna de San Miguel. Matan al Cabo de Carabineros Luis Fuentes Pineda.

- 9 de septiembre de 1970, atentado contra la Embajada Británica. Herido de gravedad por bala el Carabinero Ernesto Bermúdez.

- 21 de septiembre de 1970, asalto al Banco Panamericano en Santiago. Extremistas matan al Cabo de Carabinero Luis Armando Cofré.

