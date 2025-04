Tras el rechazo del Senado con el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces a la Corte Suprema, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti aseguró que la decisión del Senado fue "respetable" y dejó en claro su posición: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

Cuando fue cuestionado de si García-Mansilla debería renunciar, Lorenzetti que lo primero que pretendía hacer es "dar tranquilidad a la población". "La Corte es una institución mucho más allá y más importante que las personas que la integramos. Nosotros estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias y vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones que lógicamente circulan”, explicó.

Yo nunca aceptaría ser designado por decreto

Pese a al rechazo del Senado, Lorenzetti opinó que García-Mansilla "es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a opinar sobre esto. El va a decir 'Bueno yo considero que voy a continuar o no voy a continuar'. Es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte institucionalmente no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar. Nosotros no damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio", explicó tras desviar la pregunta de si debía renunciar o no.

Sobre el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, señaló: "Lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y creo que es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló mucho más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, tal vez, la situación de los candidatos hubiera sido distinta, entonces en eso yo quiero ser muy claro y coherente porque integro una institución".

"Lo dije en infinidad de oportunidades, aseguró el Juez. "Además creo que hay que ser coherentes. Lo dije muy claramente cuando hace muchos años lo hizo (Mauricio) Macri y no era una mirada personal, fue una opinión de la Corte, estaban (Carlos) Maqueda, (Elena) Highton y (Carlos) Fayt. En ese momento sugerimos que no era conveniente, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible, tomó esa decisión, funcionan las instituciones, el Senado rechaza esa decisión... Acá lo que hay que discutir es la cuestión institucional: el decreto, cómo funcionan los requisitos... Pero las personas tienen opiniones, hay que ser respetuosos con García-Mansilla y ver qué decide él".

Tras lo dicho, el Magistrado aseguró que "en este caso, el Senado dio su opinión bastante predecible. Nadie se puede asombrar porque el Senado lógicamente opina sobre sus facultades constitucionales y me parece que eso es correcto. Es decir, las instituciones están funcionando más allá del del ruido, las opiniones, que es normal en una vida democrática".