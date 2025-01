Nueva Circunvalación: el “broche de oro” de Llaryora en Río Cuarto

Por Julieta Fernández

Este lunes se llevó a cabo la presentación y apertura de sobres para la adjudicación de dos nuevos tramos de la Nueva Circunvalación de Río Cuarto en Ruta A005. Tanto el Municipio como la Provincia la calificaron como “la obra vial más importante del país”. En concreto, estos dos tramos implicarán cerca de $50.000 millones y la obra, en su totalidad, alcanzará una inversión de más de 300 millones de dólares. “Marcará un antes y un después en la ciudad y en todo el sur de Córdoba”, manifestaron desde el Municipio.

Los dos tramos a ejecutar en el corto plazo implican 4500 metros. Así lo explicó el titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez. La primera licitación abarca la duplicación de la calzada existente y el desarrollo de un viaducto entre General Molina y La Rioja, entre otros trabajos que comprenden esta etapa. La segunda licitación plantea la construcción de un altonivel con perfil de autovía que cruzará sobre una rotonda y se realizará una rotonda ed 65 metros de ancho y se hará la ejecución y el enlace de las colectoras a ambos lados de la autovía, según explicaron desde el gobierno provincial.

La obra, en su totalidad, abarca 42 kilómetros y se van a intervenir 40 (ya hay 2 kilómetros en ejecución) y se sumarán 4,5 a partir de estos dos nuevos tramos. “Gracias a la decisión del Gobernador Martín Llaryora se está avanzando en una obra que será la más importante en la historia en materia de infraestructura del sur de Córdoba. Esto genera inversión y potencia el desarrollo de nuestra economía. La idea es que en el 2027 se pueda tener completa la Nueva Circunvalación de Río Cuarto”, dijo el intendente Guillermo De Rivas.

Cabe recordar que esta obra fue una de las promesas de campaña más auspiciosas de Martín Llaryora durante la campaña del 2023. El hecho de culminarla en el último año de su mandato (seguramente en el marco de la campaña en la que buscará la reelección) indica que la Nueva Circunvalación podría ser el “broche de oro” de su gestión en el sur provincial.

“Es una obra trascendental para el sur de Córdoba pero también para la Argentina en su totalidad, ya que en el nudo vial Río Cuarto confluyen rutas nacionales importantísimas como la 8, la 158, la 36, la 36 y la Ruta Provincial 30. Esto requiere una obra de envergadura como la que se está desarrollado para poder dar el nivel de servicio que los usuarios necesitan. Esto también hace al desarrollo urbano y a la seguridad de los habitantes de esta gran región”, agregó Gutiérrez.

Por su parte, el director del Centro Cívico, Julián Oberti remarcó que la obra que se está desarrollando en Río Cuarto “es la más importante que actualmente hay en el país. A pesar de la crisis, la inversión no se detiene. Las obras en Córdoba no paran. Estamos hablando de obras que son necesarias, esto no es una cuestión política, esto va a potenciar la seguridad, el comercio y el desarrollo de toda la región”.

La ausencia de inversión en obra pública por parte del Estado Nacional ha comenzado a evidenciarse en algunos puntos del sur de Córdoba. Por ejemplo, el municipio de General Deheza requirió autorización a Vialidad Nacional para hacerse cargo de tareas de bacheo en la Ruta 158 (ya que la tarea se veía postergada en reiteradas ocasiones por parte de Nación). Llaryora seguramente aprovechará dicho vacío para colgarse la insignia de haber hecho “la obra vial más importante del país en la actualidad” y en la Capital Alterna.