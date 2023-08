JpC: Picat y Dellarossa, distintos frente a Schiaretti

Por Alejandro Moreno

Luis Picat encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de Patricia Bullrich, mientras que Pedro Dellarossa lo hace en la de Horacio Rodríguez Larreta. El radical no le cree a Juan Schiaretti; el del PRO, lo quiere de aliado después de las PASO.

En Hernando, Picat señaló que los diputados nacionales del peronismo cordobés, en 2008, apoyaron o esquivaron el compromiso de votar cuando la resolución 125, que abrió la grieta en el país, llegó a la Cámara Baja.

“Ellos tenían ocho diputados para no votar la resolución 125; cinco de ellos se ausentaron, ni siquiera votaron, y tres de ellos votaron a favor”, aseguró. “Entonces –continuó- yo no creo que el gobierno de Córdoba quiera proteger a los productores. Que ahora le sirva como un eslogan, bárbaro, pero la muestra está que en ese momento, cuando había que ponerse contra el gobierno (kirchnerista) no lo hicieron”.

“Con Patricia (por Bullrich) tenemos ya la ley escrita, para que sea ley la baja de retenciones, y no una promesa por si las dudas y si podemos hacerlo. Lo vamos a implementar a través de una ley. Todas las economías regionales, incluido el maní, va a estar cero el primer día. Luego el trigo, el maíz y la soja se van a bajar tres puntos por año, para que al cuarto año quede solamente la soja con 10 puntos, y el maíz y el trigo en cero. Esa ley lo que quiere es renovar la confianza”, afirmó el precandidato a diputado nacional.

De sí mismo dijo que es “un hijo de la 125”. “Yo vengo del 2008 luchando por este tema”, agregó.

“Nuestro principal lema es que el Estado deje de intervenir y de poner en riesgo las inversiones. Queremos que el Estado dé bienes publicos de calidad, en salud, educación y seguridad, sobre todo, y deje de intervenir mercados”, analizó. Picat enfatizó que si Bullrich llega a la Presidencia, habrá una “reducción y eliminación de retenciones”.

Para Picat, Argentina necesita “previsibilidad”. “El Estado se debe encargar de estimular y abrir mercados hacia afuera. La única manera de crecer es abriendo al mundo, exportando, y ustedes aquí en la zona son un claro ejemplo”.

El jesusmariense criticó al ministro de Economía y precandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, por hacer promesas de reducción de retenciones pero, en sentido contrario, resuelve intervenir en los mercados.

“Lo podría haber hecho ya el año pasado, y viene amagando con promesas. Todas las veces interviniendo de manera diferente los mercados; un día le toca a la soja, otro día le toca al maíz, otro día le toca a otro producto. Eso no lleva certidumbre a los mercados. Hoy ya tenemos problemas de importaciones y problemas de precios; durante toda una semana estuvimos parados para redeterminar precios sobre las intervenciones nuevas que hizo el gobierno. Ya queda en los ciudadanos creer en un gobierno que hace veinte años viene extrayendo más de 200 mil millones de dólares, duplicó su gasto público y duplicó su pobreza, por lo cual el modelo está totamente agotado”, analizó.

Por su parte, en declaraciones a Cba24, Dellarossa confió en que después de las PASO, en las que naturalmente espera una victoria de Rodríguez Larreta, pueda resultar una alianza con el peronismo de Juan Schiaretti.

“Creo fervientemente en un gobierno de coalición, donde encontremos las causas comunes que llevará a Argentina adelante. Los cambios que necesita este país pueden venir de peronismo, socialismo, radicalismo, grupos sindicalistas, y bienvenidos sean”, dijo.

Schiaretti, enfatizó, “es un defensor de sacarle el pie de encima del campo y quitar las retenciones; entonces hay cuestiones en común que nos pueden permitir dar en el Congreso un volumen político para generar las políticas de Estado que nos lleven a una Argentina más estable que la que tenemos ahora”. “La puerta está entreabierta, si la propuesta es buena y coherente”, sostuvo.