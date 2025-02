Soldano apuntó al Cosquín Rock

La cronista dialogaba con el analista, quien también seguía la transmisión en vivo de la asamblea en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Analista: ¿Notó quien acaba de hablar? Laura Soldano, la referente local de La Libertad Avanza, cercana al diputado (Gabriel) Bornoroni.

Periodista: ¿Fue en calidad de empresaria vinculada al sector?

A: Creo que en ningún momento mencionó algo de eso. Fue como vocera de Milei, prácticamente. A ver, no dijo “soy referente de La Libertad Avanza” pero habló como tal. Y quedó medio descolocado lo que dijo, ya que no hizo ninguna mención a lo del inmobiliario rural, que fue el principal tema por el cual se convocó a los productores. Imagínese que terminó hablando de “bajar el gasto público” en el Cosquín Rock.

P: Uh, ese debate otra vez (risas).

A: Como falta poquito para el evento, dijo que había que empezar por ahí. Me acuerdo que en su momento, José Palazzo le había respondido un tweet al presidente desmintiendo todo lo que se dijo en relación a eso. En fin, dijo que estos eventos tienen una “red de intereses ocultos” y que “la verdad saldrá a la luz”. Algo parecido a los mensajes místicos que suele dar en sus redes sociales. Varios se quedaron recalculando un poco, aunque la aplaudieron al final.

P: Entonces, no se presentó como empresaria ni tampoco como referente política…

A: Y no fue la única. Había gente que uno sabe que está o ha estado vinculada a distintos partidos y se estaban camuflando un poco. Pero Soldano no lo ocultó mucho, dijo “Javier Milei nos guía”. Con eso le contesto todo.

Indirecta a los intendentes

La periodista dialogaba con el informante sobre una indirecta vertida por uno de los productores agropecuarios que formaron parte de la asamblea de la Sociedad Rural.

Informante: Fuera de lo que dijeron los referentes políticos o dirigentes ruralistas, me quiero detener en algunas cositas que plantearon algunos productores. Intervenciones bien picantes y que en algunos casos trascendieron la crítica a la provincia. Sin mencionar específicamente localidades, un productor habló de cómo los municipios están afectando también a los vecinos en general con el aumento de sus tributos. Dijo que muchos están callados o escondiéndose. Había varios intendentes de la región en las primeras filas, no sé si alguno de ellos se habrá dado por aludido.

P: ¿Lo dice por alguien en particular?

I: No sé si estaba el intendente de Holmberg pero tengo conocidos allá que me dijeron que se vino fuerte el aumento en algunos impuestos. Ojo, reconozco que (Maximiliano) Rossetto no hizo alguna promesa en torno a bajar impuestos. De hecho, creo que muchos sabíamos que eso iba a pasar. Pero parece que el tema es transversal a varias localidades.

Lo que sí se notó en varias oportunidades es que la dirigencia política se debe haber sentido incómoda en la asamblea.

I: Totalmente