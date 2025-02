Luego de la denuncia penal de Fabiola Yañez, el juez federal Julián Ercolini determinó como culpable al expresidente argentino de tres hechos de violencia, dos de ellos con lesiones leves y uno con lesiones graves. Además también existe una denuncia por abuso de poder y amenazas coactivas.

A su vez, el expresidente de la nación recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y se encuentra bajo la prohibición del magistrado para salir del país. Otra de las cosas que se señalaron en el fallo fue que Alberto Fernández habría ejercido condicionamiento económico sobre su expareja, el cual derivó a una manipulación y hostigamiento.

No sólo se tiene en cuenta el hostigamiento y amenazas del exmandatario a Fabiola Yañez durante su relación, sino que Fernández habría intentado coaccionar sobre su pareja para que no presentará cargos a la justicia, asegurándole que “en el futuro no les faltaría nada ni a ella ni a su hijo” y que si no le obedecía prometía “hacer cualquier cosa en su contra”.

Por último, el fiscal encargado de la causa Ramiro González fue clave para la investigación de Fernández, esto le permitió al juez Ercolini a evaluar el procedimiento “Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y contínuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez” declaró. Se espera una condena de al menos 18 años de prisión para Fernández, aunque el mismo tuvo derecho hasta ahora de rechazar la detención.