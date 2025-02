Mientras las disputas sobre la preservación de la seguridad crecen en Córdoba, generando en muchas ocasiones disrupciones entre diferentes bloques de la política, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra Luis Juez y Rodrigo De Loredo, y la respuesta de este último no se hizo esperar.

Todo comenzó este miércoles, cuando Juan Pablo Quinteros dio una entrevista en Radio Mitre Córdoba. Fue aquí donde el ministro dejó en claro su mirada con respecto a la baja de imputabilidad y el trabajo que realizan los diputados y senadores.

Quinteros contra el Poder Legislativo

Sobre su postura en la baja de imputabilidad, Quinteros opinó que los legisladores nacionales "son unos cagones, que no lo discuten porque no tienen huevos, porque no tienen lo que tienen que tener para ir y fijar una postura", dijo Quinteros. "Que se dejen de hacer especulación y que vayan a legislar, porque para eso les pagan un sueldo", reiteró el ministro contra los ministros y senadores nacionales.

Cuando fue consultados si también se refería a sus "examigo", el senador nacional Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo, este respondió que la crítica iba para ellos también.

La respuesta de De Loredo

Luego del fuerte golpe que el ministro dio a Juez y a De Loredo, este último no hizo esperar su respuesta y en Radio Mitre Córdoba calificó a Quinteros de "payaso". También declaró que le da "vergüenza ajena" las acciones de Quinteros. "Dice absolutas tonteras y pavadas, cosas que las saca de afuera, que no están en su órbita", dijo De Loredo y cerró diciendo: "todos los días me sorprende las boludeces que dice este tipo".