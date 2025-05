Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Esperando las directivas

El diputado nacional y jefe del bloque de La Libertad Avanza visitará La Carlota para encabezar el acto de lanzamiento del partido en la localidad. El informante le comentaba sobre una particular situación a la cronista.

Informante: Si le cuento esto, como un hecho aislado, parecería que no es la gran cosa. Mauricio Buzzetti es uno de los referentes de La Libertad Avanza en General Cabrera y se había comprometido a dar una nota para FM La Voz de la Amistad, en la previa a la visita de Bornoroni al departamento Juárez Celman. El tema es que canceló unas horas antes porque “desde el partido no quieren que demos más notas hasta la reunión con Bornoroni el viernes en La Carlota”.

P: Apa, ¿él salió a aclarar eso?

I: Lo hicieron desde el medio. Y está bien, porque la nota ya había sido anunciada en las redes y si se canceló un par de horas antes, está bien que la gente conozca la explicación. Es más, parece que desde su espacio político le recomendaron que, si daba la entrevista, lo hiciera en calidad de “ciudadano con ideales libertarios”. Pero tiró más fuerte la recomendación de que no asista. Ahora, ¿a qué le suena todo esto?

P: Claramente, la bajada fuerte siempre viene de arriba. En Río Cuarto, los directivos de Pami, Anses u otras dependencias tampoco están autorizados a hablar con la prensa, supuestamente.

I: Y estamos hablando de organismos públicos del Estado que debieran dar respuestas. Si en esos casos se aplica ese criterio, no sorprende que ocurra en este caso.

P: ¿Buzzetti está afiliado al partido? ¿O es un caso similar al de Mario Lamberghini en Río Cuarto que mucha gente no quería que hable en nombre de LLA?

I: No es un caso como ese. Buzzetti es parte del equipo e incluso muy cercano a quienes encabezan toda la movida del partido en el departamento pero no es el principal referente. Tampoco es quien lleva la agenda del diputado, pero sí está afiliado y forma parte del esquema. Lo que le pasó no es distinto a lo que le ha pasado a varios que tienen que esperar directivas. Como en tantos otros partidos verticalistas (risas).

Dovis defendió a De Rivas

El periodista compartía con el dirigente peronista una publicación realizada por el abogado Gustavo Dovis, quien fuera candidato a intendente en las últimas elecciones municipales. “

Periodista: ¿Leyó el mensaje de Gustavo Dovis? Salió a darle su apoyo al intendente (Guillermo De Rivas) por la pelea judicial que tiene con el Banco Nación. “Creo que no la tiene fácil el Intendente”, puso.

Dirigente: Lo vi. Me parece una intervención significativa. Dovis había estado bastante callado desde las elecciones, y que hable ahora no es casual. Yo le creí su apoyo.

P: ¿Lo vio como un acercamiento?

D: Lo vi como algo que lógicamente deberían hacer todos los interesados en proteger los intereses de los vecinos. Ojalá todos los que pretendieron llegar a la intendencia se refirieran a este tema de la misma forma.

P: Dijo que las críticas que recibe el intendente son injustas.

D: A esos guiños se los dejo a ustedes. Yo prefiero quedarme con las palabras de un dirigente que, más allá de las diferencias, decide acompañar públicamente al Municipio en esta pelea. Todo lo que dice es verdad: si el fallo judicial sale en contra del municipio, será un golpe mortal para el Municipio.

P: Lo que noto es que, a diferencia de la mayoría del oficialismo, Dovis habló directamente del presidente Javier Milei como responsable.

D: Y eso también es valioso. Estoy de acuerdo con que deberíamos decir las cosas con su nombre sin tantos rodeos. Capaz este no sea el momento, pero no sé cuándo sería mejor.

P: ¿Dovis es parte del oficialismo? Le pregunto porque se comentaba eso.

D: Fue parte de la gestión Llamosas, pero se distanció porque tiene sus propias ideas. Yo creo que eso es sano en la construcción política y seguramente esté más de acuerdo con esta gestión que con la del presidente Milei. Vuelvo a decirle, ojalá todos los ex candidatos le dieran su apoyo al intendente, porque es más que eso. Es darle apoyo a Río Cuarto.







Benítez volvió a ofrecer la motosierra

El periodista consultaba con su informante sobre una nueva aparición del concejal juecista Pablo Benítez junto a una motosierra.

Periodista: Salió la segunda parte del pedido de motosierra que le extendió el concejal Benítez al intendente (Guillermo De Rivas). ¿Es acaso esta la campaña que se viene?

Informante: Obviamente que es campaña, pero no sé cuánto pega acá. Tengo información sobre cómo ha caído esto dentro del juecismo.

P: ¿Sí?

I: Claro. ¿Vio que Luis Juez hizo el locro del día del trabajador? El “Kily” fue y, según me contaron, estaba esperando que lo feliciten por lo de la motosierra. Parece que no pegó mucho el tema y que no tuvo las reacciones esperadas. Es más, parece que al senador Juez no le copó tanto esto de pegarse a Milei.

P: ¿A Juez le molestó pegarse a Milei? ¿No es lo que viene haciendo hace meses?

I: Sí, pero Juez es Juez. No hay otro así dentro del Frente Cívico. Y cuando aparecen estas movidas, para llamar la atención, no sé si le gusta tanto que otro se salga de la estrategia. No lo vimos al senador con motosierra todavía.

P: Entonces, ¿no le gustó a Luis lo que hizo Benítez?

I: Me aseguraron que no. Si le pregunta a Benítez, es probable que le diga lo contrario y que Juez está chocho. Usted sabrá si creerle o no, pero la cuestión es que las redes sociales tampoco han reaccionado como el “Kily” esperaba. Apenas un puñado de likes.

Libertarios disidentes desmienten a Soldano

El informante llegaba a la cronista con un comentario acerca de una nueva disputa entre la referente libertaria, Laura Soldano y militantes disidentes que fueron desafiliados del partido.

Informante: Nuevo capítulo entre disputa de libertarios disidentes y Soldano. Esta vez, la acusan de mentir con respecto a supuestas estafas.

Periodista: ¿Cómo?

I: No estoy muy empapado en el tema pero hicieron un posteo en donde aseguran que todo lo de las supuestas estafas de ciertos números que “se harían pasar” por gente de LLA es para desprestigiar a gente que supo formar parte del armado en el departamento. Pero llama la atención que incluso usaron de cebo el número de una persona de otro partido. Fue fácilmente comprobado por varios de los chicos.

P: Se me hace un poco de lío pero, según la publicación que advierte por estafas, hay varios números. Incluso uno de Buenos Aires.

I: Son varios. Es complejo pero hay uno de ellos que era el que pertenecía a la anterior cuenta departamental, que hace meses no tiene actividad pero sí tiene automatizado un mensaje con un formulario. La gente de Soldano se ve que quería sacarse de encima ese número y los libertarios “rebeldes” la acusan de inventar lo de estas supuestas estafas para descartar ese canal de comunicación. De hecho, si usted recuerda, hace unos meses hablamos sobre una disputa que hubo por el tema del manejo de las redes. Ahora la acusan de querer manchar al equipo anterior que, justamente, no quiso “regalar” el trabajo de comunicación que hicieron en los últimos años. No faltó la mención a (Gabriel) Bornoroni, con quien quedaron conflictuados después de que pidió que se desafilien los que no quisieron encolumnarse con Soldano.