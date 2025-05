Enroque corto

Por salud, foto conjunta de la oposición en el Rawson

Ayer los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio, junto a la legisladora Luciana Echevarría, concejales del juecismo, el radicalismo y también la edil Laura Vilches se reunieron con los 18 trabajadores despedidos en el Rawson.

Informante: Oiga, lindo tole tole se armó acá…

Periodista: Siempre con términos modernos usted.

I: Mire en lo que se queda. Vamos a lo importante, se vinieron varios legisladores y concejales hasta el Rawson a reunirse con los trabajadores despedidos.

P: ¿Y qué pasó?

I: Le cuento, mantuvimos una conversación franca sobre la alarmante desvalorización que este Gobierno provincial ha decidido aplicar al sistema de salud pública. Más de setenta trabajadores de distintos hospitales provinciales fueron cesanteados sin causa. Enfermeras con años de servicio, médicos cirujanos, anestesistas, técnicos y personal administrativo —a quienes no hace mucho se los consideraba esenciales y se los aplaudía por su entrega— hoy son descartadas sin previo aviso ni explicaciones. Es un hecho que para este Gobierno, la salud ha dejado de ser una prioridad.

P: Epa…

I: Es la verdad, viejo. Ah, antes que me olvide.

P: Diga.

I: Ayer la legisladora Alejandra Ferrero hizo el pedido por la sesión especial para tratar el tema Apross en la Unicameral. Debería ser la semana que viene. Veremos…

Sikora recorrió el norte provincial

El informante libertario envió al periodista un largo carrusel de fotos. Mientras se descargaban, el periodista le preguntó:

Periodista: ¿Y esto?

Informante Libertario: Fotos del encuentro llevado adelante por Sikora con dirigentes y militantes liberales, en la localidad de Villa María de Río Seco. En el encuentro Sikora los arengó prometiendo que “si todos trabajamos juntos, vamos a poder hacer que los cambios que está llevando adelante nuestro presidente no solo se hagan a nivel nacional, sino también en la provincia”

P.: Apa… ¿Está pensando en Córdoba 2027?

I.L.: Epa… no se apure. Usted sabe que nosotros trabajamos paso a paso, y lo único que nos preocupa ahora traccionar para Milei en las elecciones de octubre.

P.: Ufff… si se empieza a poner el casete se va a empezar a parecer a la casta… le aviso…

I.L.: Veo que se levantó peleador hoy. Se la voy a dejar pasar… En el encuentro -por si le interesa- le cuento que destacó la presencia de Carlos Gómez, armador del espacio en Villa María de Río Seco, de Luis Gonzáles, de San José de la Dormida, de Norberto Román, de Villa totoral, y de Rosa Estanciero, de San Pedro Norte.

P.: Sabe que me da la impresión de que, ahora que Bornoroni empezó a ponerle nombre y apellido a sus jugadores en el territorio, ustedes quieren hacer lo mismo…

I.L.: Se equivoca, nosotros nunca escondimos a nuestra gente…

P.: ¿Y de Mogetta qué me cuenta? Si quiere me pongo en campaña y le consigo su teléfono… Digo, porque me parece que con Bornoroni hay mala señal…

I.L.: Ja, ja, ja… que peligroso es usted… después charlamos.

Con Lilita, no

La alusión que el senador Luis Juez hizo sobre Elisa Carrió en el programa Forum esta semana, generó reacciones dentro de la Coalición Cívica Córdoba.

Informante: El senador criticó a Mauricio Macri por sus cuestionamientos al presidente Javier Milei, y en ese contexto cargó contra Elisa Carrió: “Tengo una buena relación con Macri, pero esta actitud no me gustó. Yo se lo dije el otro día: ‘Parecés la gorda Carrió con calzoncillos’. No me gusta esta actitud porque a él se lo hicieron”.

Periodista: Lo escuché y también vi que hubo reacciones.

I.: Sí, saltaron rápido desde Coalición Cívica, “con Lilita, no”. Uno de ellos fue Mariano Vera Ternasky, presidente del partido en el departamento Santa María.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Le dedicó un posteo en X. “Juez, la doctora Elisa Carrió sostuvo hasta el final al Gobierno de Macri. Lo sostuvo, pese a dirigentes como usted que con comportamientos deplorables hicieron quedar mal y socavaron la figura del Presidente. Como por ejemplo, cuando siendo representante del país en Ecuador lo echaron por irrespetuoso y vulgar. En su afán de ser chupamedias del presidente Milei, dice cualquier cosa con tal de contar con su bendición. No se equivoque, ni tampoco subestime a los cordobeses”.

P.: Apa.

Charla del cegetista Sola

El secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT nacional, encabezará una charla debate en Córdoba, hoy a las 17 horas en el Hotel King Davis.

Informante: Viene Sola, referente de la CGT nacional que además suena para la conducción de la central. Oriundo de Santa Fe, ha surfeado las internas y crisis cegetistas.

Alfil: Habrá que ver qué línea baja en tiempos de Milei y con el movimiento obrero bastante desmovilizado, pese a todo.

Informante: Es un conciliador pero también un gremialista tradicional. Veremos cómo y quienes acompañan desde los gremios y centrales de Cordoba.