¿Pacto por Ficha Limpia? Qué dijeron juecistas y deloredistas

Ante el rechazo de Ficha Limpia, sectores del juecismo y deloredismo lamentaron la decisión del Congreso. Por un lado, se escuchó la voz de Luis Juez y se leyó el mensaje de Soledad Carrizo desde la Unión Cívica Radical. Sin embargo, lejos de oír (o leer) declaraciones de Rodrigo de Loredo, destacó un mensaje de la diputada radical Soledad Carrizo, quien, tras lamentar el rechazo de la ley, fue una de las pocas radicales en Córdoba que se refirió a un pacto entre el kirchnerismo y Javier Milei.

Particularmente, el senador Luis Juez recurrió a la red social X, donde lamentó el rechazo de Ficha Limpia. "En cualquier país serio no necesitás votar una ley para que los delincuentes no puedan ser elegidos en cargos públicos. Todavía no lo puedo creer. Me dirán ingenuo pero siento una terrible desilusión", escribió el diputado.

"Se cayó Ficha Limpia. Cuando gana la corrupción no hay nada para festejar. No es un problema de bandos ni de partidos. Es un día triste para los que queremos una Argentina fortalecida. Festeja el kirchnerismo. Pierde la democracia", concluyó Juez. Sin embargo, a diferencia del peronismo cordobés, en ningún momento se refirió al supuesto pacto.

Otra juecista que lamentó el rechazo fue la diputada nacional Soledad Carrizo, quien recurrió a las redes para expresar su frustración. "Rechazar FichaLimpia es rechazar la decencia", escribió la legisladora nacional. En ese sentido, y apuntando hacia los senadores que rechazaron la ley, expresó que los mismos "defendieron privilegios, no principios. Vergüenza".

Por otro lado, entre los miembros de la UCR cordobesa, destaca el mensaje de la diputada Gabriela Brower de Koning, quien no solo lamentó el rechazo de la ley, sino que también resurgió un tuit escrito en noviembre de 2024, donde advertía sobre un pacto con el kirchnerismo. "Lo advertimos hace meses", expresó tras el rechazo del proyecto en el recinto de senadores.

Lo advertimos hace meses 👇🏻 https://t.co/nLKadDXTU6 — Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) May 8, 2025

Dicho tuit, publicado en noviembre del 2024, cuando Javier Milei acababa de cumplir un año desde asumir la presidencia. En aquel momento, el primer proyecto de Ficha Limpia no pudo ser debatida debido a la falta de Quorum en la Cámara Baja, la diputada denunció el supuesto pacto entre el Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, la cual también hizo referencia a los diputados del peronismo cordobés.

"El pacto entre Milei y Cristina hizo caer nuevamente ficha limpia. Javier Milei (que no tuvo sentados en sus bancas a 8 diputados), CFK y los aliados de bloques provinciales del gobierno (incluidos diputados de Martin Llaryora) hoy no dieron quórum", había apuntado crudamente.

"Que quede claro, ficha limpia no se aprueba porque el gobierno nacional no quiere. Hablan de casta pero le aseguran a los corruptos una guarida dentro de las instituciones republicanas. Mientras las dos caras del populismo se ponen de acuerdo de espaldas a los ciudadanos, seguiremos trabajando para asegurar que prevalezca la justicia". Concluyó el retuit resurgido por Brouwe de Koning.