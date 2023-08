Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Bruno, full massista

La periodista se encontraba con el dirigente a la salida de la actividad que Sergio Massa mantuvo en el Centro Empresario Comercial y de Servicios. Allí, entre dirigentes empresariales y referentes del sector manisero, también estuvieron presentes algunos referentes delasotistas como el intendente de Canals, Edgar Bruno.

Dirigente: ¿Estuvo en lo de Massa? Me mandaron una foto y me pareció ver a (Edgar) Bruno ahí.

Periodista: Así es. Firme ahí.

D: Mire usted. No es raro porque él ya había blanqueado su apoyo a Massa pero me parece interesante el posicionamiento que ha tenido. Porque creo que es algo que él ya venía meditando hace rato. Apenas ganó la intendencia, estuvo en Alfil TV y ahí ya se veía venir que no iba a apoyar a Schiaretti.

P: Sí, recuerdo.

D: Básicamente dijo que “no tenía chances”.

P: Esa frase molestó mucho en algunos sectores pero tampoco sorprendió.

D: Justamente, Bruno bancó mucho a Llaryora y es uno de los primeros que pidió que sea candidato a gobernador. Y si lo piensa bien, Massa ha sido bastante elogioso de Llaryora. Me intriga ver si hay más delasotistas que se pasarán para el bando de Massa. Por ahora, algunos están más callados y otros se plegaron a bancar a Schiaretti. Insisto, hay que ver después de las PASO. ¿Hubo otros intendentes?

P: Sí. Martín Toselli, que es candidato a diputado nacional y también Alberto Escudero de Las Higueras.

D: Por lo que vi, Bruno estaba sentado en un lugar interesante. Seguro salió en varias de las fotos de Sergio Tomás (risas).

Luján se mueve en instituciones

El militante radical le escribía al periodista con datos sobre la agenda de un precandidato que se encuentra en campaña por la interna del partido centenario.

Militante: Arrancó la parte fuerte de la interna radical.

Periodista: ¿Cómo dice? ¿No era que las PASO estaban primero? (Risas)

M: A esta altura, ya se debe dar cuenta de que a ninguno de los interesados en la interna le pesa lo que ocurra en las primarias nacionales. Claro que algunos están más movedizos que otros. ¿Vio algo de (Gonzalo) Luján? En sus redes anda compartiendo algunos destacados de su paso por instituciones.

P: ¿Cómo cuáles?

M: Bueno, instituciones importantes. El otro día lo vi en la Universidad dando una charla en la facultad de Ciencias Económicas. Mire, puso “la seriedad, gobernar y devolverle la tranquilidad a Río Cuarto no es para improvisados y por eso estamos exponiendo nuestros planes ante las audiencias más exigentes”. También estuvo en la Sociedad Rural.

P: ¿Ah sí? Mire usted.

M: Lo recibió la comisión directiva de la institución. Habló de “dar vuelta una página en Río Cuarto”.

P: ¿Palo para (Juan Manuel) Llamosas?

M: Palo para todos. Los gobiernos radicales no tuvieron una buena vinculación con la Sociedad Rural. De hecho, siempre hubo distancia. No hubo mejoría durante las gestiones peronistas. Incluso, la Rural supo declarar persona no grata al ex intendente Alberto Cantero. No son fáciles de convencer los muchachos del campo, pero Luján lo estaría intentando. Ahora se viene el CECIS, la próxima institución en la lista del precandidato.

P: Imagino que no se reunirán exclusivamente con él.

M: Claramente no. En eso, hay que destacar que la Rural, el CECIS y la UNRC siempre reciben a todos. Ya será momento para que los otros precandidatos hagan lo mismo que Luján.