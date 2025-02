Por Bettina Marengo

En un gesto hacia el presidente Javier Milei, los tres senadores cordobeses coincidieron en rechazar la creación en la cámara alta de una comisión investigadora del critpogate que tiene en el centro de la escena al jefe de Estado y su mesa chica, con la posible comisión de delitos que investiga tanto la la justicia argentina como la de los EE.UU. Con los números ajustados que tuvo la iniciativa, los votos sumaron a la causa oficialista.

El proyecto fue una previa tensa a la sanción definitiva de la suspensión de las PASO, una decisión clave para los intereses electorales de La Libertad Avanza y también del PJ cordobés y de los oficialismos en general. La ley salió con fritas: 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. El piso mínimo de apoyo era 37 por la mayoría agravada que exigen las reformas electorales. Libertarios, radicales, PRO, un sector de los K y fuerzas provinciales aportaron lo suyo. Fue el segundo triunfo de Milei en medio de la peor semana política de su gobierno y en este tema también contó con el acompañamiento de Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Alvarez Rivero.

Los senadores por Córdoba votaron en contra de la creación de la comisión investigadora que había propuesto parte del bloque de la UCR, con Pablo Blanco, Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kroneberger como impulsores. La votación fue sobre tablas porque el proyecto no tenía despacho, y requería dos tercios del cuerpo para ser aprobado. Junto a parte de la UCR, que estuvo dividida, votó Unión por la Patria. Fueron 47 votos a favor y 23 en contra, por lo que deberá ser tratada en comisión. A los críticos les faltó un voto.

El gesto de cuidado a Milei de parte de los senadores cordobeses no es discordante con la posición que mostraron, hasta ahora, en relación al escándalo del Token $Libra.

Apenas estalló el tema, Vigo reclamó por redes sociales una investigación judicial a fondo, sin apuntar directamente al presidente, y asegurando que “la política” no tenía que meterse con el tema, en una obvia diferenciación con la oposición dura del PJ que salió a reclamar juicio político contra el primer mandatario. La misma línea mantuvo uno de los voceros del gobernador Martín Llaryora, el legislador Miguel Siciliano. Llaryora no ha dicho hasta ahora una palabra sobre el tema: lejos del país, en gira comercial por Arabia Saudita, le recomendaron no expresarse y “aprovechar” que no está en la Argentina. El sanfrancisqueño cuidó y mandó a cuidar su relación con Milei, de quien dependen los avales para los fondos árabes que busca conseguir para apuntalar su gestión.

Juez sí rompió el silencio para dar fe de su convicción sobre la “extrema honestidad” del presidente de la Nación y bajarle el precio a la escandalosa intervención de Santiago Caputo, el asesor más cercano al libertrio, en una nota periodística que el periodista Jony Viale le hizo a Milei por TN. Juez había hablado en la comisión de Asunto Constitucionales que se reunió el miércoles para emitir el dictamen del proyecto de Ficha Limpia, que tiene media sanción de Diputados y cuya sanción definitiva quedó para las sesiones ordinarias. Ahí también expresó su respaldo al presidente de la Nación. El oficialismo provincial y también el sector libertario provincial estaban expectantes en relación al proceder de Juez sobre el escándalo de la promoción presidencial de la fugaz bitcom. “Tanto que va a comer a la Rosada y se dice amigo, y cuando lo tiene que defender se borra”, era el reproche, con interés secundario de un enojo del “León” con el líder del Frente Cívico.

La discusión de la comisión investigadora de Milei y todos los coletazos del criptogate demoró el inicio del debate del proyecto de suspensión de las PASO, que se debatía al cierre de esta nota.

Lo que no pudo evitar el gobierno nacional fue una derrota con la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Atravesado por el escándalo, tuvo que suspender la sesión prevista para hoy viernes en el Senado, en la que se iba a tratar el pliego. El pliego tenía dictamen, pero el quórum no estaba asegurado: no habrá sesión, aunque hay que aclarar que no había sido oficialmente convocada.

La noticia trajo alivio para los tres senadores cordobeses que pese a ser aliados o dialoguistas del esquema libertario, no querían votar por Lijo, al que veían asociado al kirchnerismo y/o prototipo de la “casta” judicial. “Me alegra”, resumió uno de los cordobeses con banca en la cámara alta.

Juez ya había dicho que no iba a votar a favor de Lijo, lo mismo que su compañera de fórmula, Alvarez Rivero. La peronista Vigo había anunciado su abstención, con el argumento de la falta de equidad de género en las designaciones. Ahora los tres zafaron de darle la espalda en el recinto al candidato del Presidente.

Con esta decisión, el máximo tribunal de justicia de la Argentina seguirá funcionando con tres miembros, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El otro candidato de Milei, Ariel Garcia Mansilla, no tiene aún el pliego en condiciones de ser llevado al recinto. La pregunta que se hacen los cordobeses en el Senado es si el jefe de la Casa Rosada insistirá con Lijo en sesiones ordinarias, que empiezan el 1 de marzo, con la intención de que se caiga definitivamente, o lo retirará. La primera opción es políticamente menos costosa (el juego de la democracia, oficialismo en minoría, etc) que la segunda, que sería admitir un error personal. “Que se vote y no alcance”, adelantan algunos que la miran de cerca. Todo indica que el hombre de Comodoro Py quedó herido de muerte en su intención de convertirse en el cuarto miembro de la Corte, una derrota de Milei que desde la ambivalente relación que tiene con el libertario, también debe festejar Mauricio Macri.