Massa: Recibimiento empresarial y delasotismo al frente

Por Julieta Fernández

A pesar de haber sido una suerte de “visita de médico”, Sergio Massa logró encontrarse con distintos sectores en la actividad que se llevó a cabo en el Centro Empresario Comercial y de Servicios (CECIS). Previamente, había visitado la planta de bioetanol Bio4. Aunque no se tenía prevista una actividad con dirigentes o militantes, en el auditorio en el que fue recibido por empresarios de la región, también estuvieron presentes dirigentes de distintas vertientes del peronismo. Massa estuvo acompañado por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y el intendente de Villa María, Martín Gill.

En la mesa de diálogo que mantuvo junto a los empresarios del maní, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, ratificó que la medida que implementará a partir de septiembre es una eliminación y “no una reducción” de las retenciones que pagan las economías regionales (el maní es uno de los seis productos que aún hace este aporte). Entre los empresarios que se encontraban en la mesa del CECIS estaba el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso.

Más allá de algunos planteos de los referentes agroindustriales (que en muchos casos apuntaban a trabas a la exportación), “celebraron” la instancia de diálogo y requirieron que estos espacios se den con mayor frecuencia entre el ministro y los empresarios de la región. El encuentro duró casi una hora y, posteriormente, el precandidato a presidente respondió preguntas a la prensa.

Al ser consultado por Alfil, Massa ratificó lo que horas antes había manifestado en la Capital provincial. “Yo tengo una buena valoración de Martín Llaryora en lo personal. Lo conozco hace mucho. Su primera competencia provincial la dio bajo el paraguas del Frente Renovador en la interna con José Manuel en ese momento. Nos hemos encontrado a lo largo del tiempo muchas veces. Hoy tiene una pertenencia a un espacio político pero, si soy presidente, el 11 de diciembre vamos a tener que trabajar juntos por la Argentina”, expresó el ministro de Economía.

Presencias

Por parte del CECIS, los anfitriones que recibieron a Sergio Massa fueron el titular del Área de Comercio, Gustavo Sachetta y también otras entidades como Gustavo Perlo, presidente de la Asociación Civil Parque Industrial y el Cluster Tecnológico, representado por su presidente, Juan Lovato. Entre la dirigencia política presente se puede mencionar a quienes lo escoltaron en su llegada, Marcos Farina (secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte) y la ex legisladora, Laura Llabat, ambos referentes del delasotismo local. También estuvo Darío Peralta (titular de ANSES Río Cuarto) y Alejandro Storello (director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros). Según pudo saber Alfil, la agrupación La José Manuel fue la encargada de orquestar la agenda del ministro en la ciudad.

Entre los intendentes presentes, se destacó la presencia de Edgar Bruno de Canals, el delasotista que oficializó su acompañamiento al precandidato de Unión por la Patria. Los dirigentes más afines al kirchnerismo también participaron de la actividad. Entre ellos, el candidato a diputado nacional (quien ocupa el cuarto lugar de la lista), Martín Toselli; el titular de PAMI Río Cuarto (Fernando Bossio) y la concejala e integrante de La Cámpora, Mariela Gatica. También participó el intendente de Las Higueras, Alberto Escudero, afín a Martín Gill.

La presencia de ex integrantes del llamosismo no pasó desapercibida: Enrique Novo, ex candidato a intendente y quien formó parte de la primera gestión Llamosas. También Gustavo Dovis, ex fiscal contravencional y referente de Vientos del Sur y el ex subsecretario de Desarrollo Regional del Municipio, Daniel Reiloba.