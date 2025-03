Por Bettina Marengo

Reactivó Unión por la Patria en Córdoba y ayer se reunió para empezar a hablar de política y de elecciones de medio término con un eje: todos unidos contra Milei. El encuentro fue ayer, en la sede de la Casa Patria de La Cámpora Córdoba. Estuvieron los partidos históricos del espacio K y los dos diputados nacionales de Unión por la Patria, la anfitriona Gabriela Estévez y Pablo Carro, quien finaliza su mandato este año y quiere repetir. No es el único que tiene interés en la candidatura de octubre, pero lo de ayer fue una preparatoria donde ese tema sobrevoló pero no dominó. No solo porque es prematuro, sino porque hay definiciones que exceden Córdoba y la mesa política que ayer se reencontró, que llevan a las oficinas de la expresidenta Cristina Kirchner y a las negociaciones con Axel Kicillof y sobre todo, con Sergio Massa. Las incógnitas llegan hasta qué hará Natalia de la Sota, diputada del cordobesismo que finaliza su mandato y que pretende repetir mandato. En principio, en Hacemos Unidos, pero el schiarettismo/llaryorismo hasta ahora no se lo asegura. Dicen que Massa se la quiere “quitar” al PJ y ya la cuenta para octubre.

Desayuno de por medio, por los partidos políticos participaron Pablo Tissera, del Partido Solidario, Federico Nanzer, del Partido Comunista, Ana Giacomeli, del Partido de la Victoria, Rodrigo Sanchez, de Forja, Verónica Calarco, del Frente Grande, Glenda Henze, del PTP y Constanza San Pedro, de Patria Grande. La dirigente del espacio de Juan Grabois dejó en claro en la reunión de ayer que quiere ser la candidata del esquema K, algo que viene reclamando desde el último armado de listas.

Las encuestas indican que el espacio logró contener su núcleo duro de diez puntos electorales, lo que le alcanzaría para renovar la banca que se pone en juego. El cristinismo abraza la idea de ser el dueño desde hace años de la novena banca de diputados por Córdoba y los dirigentes entienden que tienen que ir por ahí, mostrando perfil opositor fuerte al gobierno libertario no sólo en el Congreso sino también en las acciones provinciales. La idea es reactivar la mesa política de lo que fue Unión por la Patria y empezar a moverse por las seccionales de la Capital y por los departamentos del interior donde sea posible, y sumar sectores sindicales y de las organizaciones sociales. El primer objetivo es participar en forma conjuntar en las marchas del 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y en la marcha del Día de la Memoria, el 24 de marzo, que en Córdoba suele tener récord de asistencia.

La convocatoria de la unidad contra Milei no llegó por ahora al último candidato a gobernador del espacio, el hoy legislador provincial Federico Alesandri, que ha dicho que quiere ser candidato a diputado nacional por el espacio K y viene moviéndose a nivel nacional con ese objetivo: en octubre del año pasado visitó en el Patria a Cristina Kirchner junto al intendente de Leones, Fabián Francioni. Los UP locales argumentan que Alesandri no integra el espacio histórico del kirchnerismo y que las conversaciones con él serán más adelante. Como sea, el exintendente de Embalse y Estévez son dos de los poquísimos dirigentes cordobeses que forman parte del organigrama del PJ nacional que conduce la expresidenta, pero sus caminos parecen en Córdoba menos alineados: la camporista cordobesa apoyaría el intento de Carro de encabezar la lista de diputados.

El diputado oriundo de Adiuc viene levantando el perfil en el Congreso y en redes. Convocó a un grupo de expertos a exponer en la comisión de Comunicación y Tecnología, que preside en la cámara baja, sobre critpomonedas y estafas virtuales en medio del escándalo de $Libra que protagonizó el presidente Javier Milei, y en las últimas horas le salió al cruce al radical Facundo Manes que, tras ser agredido por Santiago Caputo, dijo que La Libertad Avanza y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda. “Facundo, no somos lo mismo: El Kirchnerismo no restringió medicación oncológica, no llevó a la quiebra a miles de pymes, no hambreó a los jubilados, no nombró jueces por Decreto y tampoco patoteaba opositores en el Congreso”, le espetó. “Entiendo que quieras explorar la avenida del medio para impulsar tu carrera política, pero flaco favor le hacés a la democracia confundiendo a la opinión pública con falsas dicotomías”, agregó en un tuit.