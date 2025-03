Veranito municipal: el buen vínculo entre Bernarte y Lescano

Franco Cervera

Para Damián Bernarte el comienzo de año fue de buen tino. Buena Mesa con espectacular clima, por donde se lo mire, primeros meses con anuncios importantes, desde Loteo Municipal, recorte salarial y obras imponentes que transformarán la imagen de la ciudad. Tan expectante fue el inicio de 2025 que hasta el vínculo con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) se mantiene en un “veranito”, sin demasiados sobresaltos.

De hecho, esta semana, se vio una foto política-gremial entre el propio intendente y el secretario de sindicato de empleados municipales, Víctor Lescano, en lo que fue la inauguración de una guardería municipal donde se puede apreciar el buen vínculo, al menos momentáneo.

No podemos dejar de recordar que el final de 2024, el reclamo municipal fue uno de los mayores dolores de cabeza que tuvo el oficialismo. La situación estuvo tirante durante varios meses y la paritaria se puso más tensa de lo que se esperaba, con graves acusaciones, y cruces de por medio, afectando por un tiempo prolongado los servicios, y como es habitual complicando el día a día de los ciudadanos.

Sin embargo, el lunes pasado quedó inaugurada la Guardería Municipal del Parque Industrial San Francisco, el décimo establecimiento de este tipo con que cuenta la ciudad y el primero en toda Latinoamérica que se emplaza dentro de un polo productivo. Este escenario fue el propicio para graficar el momento de “impasse” que existe en este verano 2025 entre Bernarte y Lescano.

El “Peta” calificó la puesta en marcha de la nueva guardería como “una caricia al alma en beneficio de la comunidad” y señaló que a medida que comience a andar “muchos empresarios van a recomendar a sus trabajadores que envíen a sus hijos aquí, donde existe un gran recurso humano”.

Asimismo, destacó que no deben naturalizarse las cosas que ocurren en San Francisco: “Este es el primer Parque Industrial que tiene su propia guardería. En San Francisco no pasan las cosas que ocurren en localidades similares en Latinoamérica, y lo tenemos que valorar. Estamos orgullosos de poner en marcha la décima guardería municipal”.

En un momento de su discurso, el mandatario municipal luego de expresar su orgullo por esta inauguración, resaltó la labor de los empleados municipales y agregó: “Estamos haciendo lo que corresponde. Hemos llevado adelante un proceso concursal para establecer un orden de mérito en relación a los sucesivos cargos vacantes de las directoras de nuestras guarderías y para eso nos comprometimos a respetar ese orden de mérito en función del resultado del concurso”, dijo respecto a un acuerdo también en este tema con el gremio.

Del otro lado, Lescano devolvió la gentileza: “El intendente tiene un equipo de funcionarios idóneo, muy sensible para tratar las situaciones de las guarderías que han cambiado muchísimo desde que Germán (Fassetta) junto a Pablo y Jorge (Ambrosino) están trabajando con ellas. A nosotros se nos ha hecho muy fácil trabajar con ellos porque los objetivos trazados apuntan a que los compañeros y compañeras estén lo mejor posible”.

Paritarias duras

Como se recordó anteriormente, en noviembre y diciembre se vivieron momentos de tensión entre el gremio y la administración municipal. Bernarte queriendo ajustar gastos y el Suoem pidiendo más actualización y formalización de los trabajadores.

Mientras el intendente hablaba todo el tiempo de fomentar el diálogo, el gremio endureció su postura y los servicios municipales estuvieron resentidos fuertemente un largo tiempo. También disparó munición pesada cuestionando gastos en empresas tercerizadas y denunciando presiones y maltratos.

En enero y febrero del 2025 hubo un impasse y el conflicto no escaló. Y en marzo, se conoció que hubo un acuerdo estival. En la última sesión del Concejo Deliberante, por mayoría oficialista se autorizó el convenio salarial celebrado el 27 de febrero, entre la Municipalidad y el Suoem.

Según la resolución, el Ejecutivo otorgó para los agentes municipales en septiembre de 2024 un aumento del 4%, en octubre del 3,5%, en noviembre del 3,5% y en diciembre del 3%. Todos con carácter no remunerativo. Además, las partes acordaron un incremento para los haberes de febrero de 2025 a abonarse en marzo del 2,5%, también con carácter no remunerativo

Los acuerdos otorgados se aplican sobre los salarios brutos que percibe el personal de la planta permanente y contratado del municipio, y pasarán a tener carácter remunerativo a los seis meses del otorgamiento de cada uno de ellos.

La oposición, en tanto, no acompañó desde sus bancas. El fundamento: al ser no remunerativo, no impacta de manera directa en los jubilados, lo que dicen no negociar.

Luego del cortocircuito de fines de 2024, el Suoem y la Municipalidad realizaron una tregua de verano y el próximo 18 de marzo se volverán a ver las caras para evaluar futuras actualizaciones salariales. ¿Seguirá la tregua?