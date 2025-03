Por Carolina Biedermann

Este sábado se llevará adelante el encuentro del Nuevo Pro, en la ciudad de Villa Allende, impulsado por un sector de la juventud partidaria y encomendado por Mauricio Macri, presidente del partido a nivel Nacional.

La convocatoria al evento generó rechazo por parte de diversos sectores del partido. A raíz de las reacciones, Pablo Cornet, intendente de la ciudad en la que se desarrollará la actividad, emitió un mensaje de whatsapp a los círculos partidarios, tomando distancia de la organización del encuentro, aclarando la esencia de la reunión e invitando a la dirigencia y militancia a participar.

Pablo Cornet es el dirigente de la provincia mejor visto por el macrismo, a quien intentan convencer constantemente para presidir a los amarillos en la provincia del kilometro cero. Así mismo, sostiene su voluntad de seguir abocado a su mandato como intendente de Villa Allende y esquiva ese rol de conductor que Macri intenta conseguir.

En los últimos días, después de conocerse la convocatoria al encuentro del Nuevo Pro, los distintos sectores del partido que no comulgan con esta idea mostraron resistencia. Ante estas reacciones, el intendente de la ciudad de sierras chicas expresó:

“Hola a todos! La reunión relacionada al flyer que circula es para que entre todos podamos trabajar en la reconstrucción de un PRO sano para nuestra Provincia de Córdoba -todos por igual- dejando de lado egos y personalismos”, expresó Cornet.

A este mensaje agregó: “La idea de la convocatoria surgió por un grupo de personas, entre ellos Facundo Manzoni Intendente de Viamonte, que me preguntaron si podía ser en Villa Allende y les dije que sí. No se trata de un encuentro para hablar de lugares, ni candidaturas, ni listas, ni nada eso. Se trata del futuro del Pro. Yo solo facilite el lugar porque me pareció bien la iniciativa. Me encantaría verlos el 15 a los que puedan sumarse!”.

La iniciativa impulsada por este sector de la juventud nació a partir de un encuentro organizado por Mauricio Macri, en la casa del ex ministro de trabajo de la Nación Sergio Triaca. El expresidente motivó a la nueva guardia del PRO, hablándoles sobre la renovación partidaria y la fuerza de la juventud que deben contagiar, para volver a reconstruir el partido en sus provincias.

Macri estará llegando a Córdoba el próximo 28 de marzo con una agenda 100% política, que empieza a delimitarse. Los sectores del bullrichismo, la vieja guardia del PRO, los funcionarios electos que emitieron su comunicado en contra del Nuevo Pro, y un sector de los PRO cordobesista, intentarán construir lo propio para ver qué lugar ocupar en la reconstrucción del partido, o en las otras filas políticas, que empiezan a calcular, para sellar una posible alianza.