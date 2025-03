Plenario PJ con presencia sindical: ratificaron respaldo a De Rivas

Por Julieta Fernández

Cerca de 20 sindicatos, la mayoría nucleados en Las 62 Organizaciones Peronistas, participaron de la reunión en la sede del PJ en la calle Avenida España. El encuentro apuntó a analizar el presente político en general y la situación local en particular, con el compromiso de poder tener un pronto debate el próximo mes (en el que también participaría el intendente Guillermo De Rivas). En el encuentro de este martes participaron autoridades partidarias como Ana Medina (también presidenta del Concejo Deliberante) y Leandro Carpintero (presidente del bloque Hacemos Unidos), además del propio intendente y el secretario de Gobierno, Roberto Koch. También hubo referentes de la CGT local, quienes se sumaron a las muestras de apoyo al intendente durante los días críticos en los que se llevaron a cabo distintas manifestaciones en rechazo a la inseguridad y al “impuestazo”.

“El intendente no tiene la responsabilidad de resolver el problema de la inseguridad”, había expresado el integrante del triunvirato de la CGT, Ricardo Tosto, al programa Así son las cosas. En su caso puntual, se trató de un apoyo a la figura del intendente y no necesariamente a todo su equipo de gestión. “Hay funcionarios que no funcionan”, dijo el dirigente sanitarista e incluso sugirió que, durante los días más calientes del conflicto, hubo integrantes del gabinete que “no dieron la cara”.

Por otra parte, desde Las 62O (referenciada en los dirigentes Fabio Oviedo y Claudio Raillón) también plantearon su apoyo a la gestión y, en particular, al secretario de Gobierno Roberto Koch. El día en el que la reunión entre el funcionario y representantes de la marcha por la inseguridad se vio interrumpida por un piedrazo en la ventana de la sala de reuniones, la organización lanzó un comunicado en el que repudiaron el hecho (que habría sido perpetrado por un cadete) y se solidarizaron con el secretario.

Según pudo saber Alfil, en la reunión de este martes, el arco sindical manifestó su disposición a colaborar con la problemática social a partir de la llegada de las organizaciones a los distintos barrios de la ciudad. La pata sindical del PJ se mantuvo fiel a De Rivas desde la campaña electoral e incluso, luego de su asunción como intendente, referentes que habían acompañado a Adriana Nazario (como Ricardo Tosto) mostraron una buena relación institucional con el mandatario local. “Estamos para acompañar en lo que podamos”, le plantearon al intendente.

A puertas abiertas

Desde Las 62O destacaron la “apertura del partido”, algo que el grueso de las organizaciones había reclamado en el 2023 y a comienzos del 2024. El compromiso de una próxima reunión para dialogar en profundidad con el intendente fue bien recibido por las organizaciones sindicales, quienes remarcaron que “a diferencia de otras ciudades como Córdoba, en el PJ Río Cuarto las puertas están abiertas”. ¿Palo para Llamosas?

A diferencia de las expresiones duras que habían tenido previamente con respecto a la conducción del PJ de Llamosas (quien sigue presidiendo el partido a nivel local), da la impresión de que los sindicatos, por ahora, evitarán confrontar con el ex mandatario. No obstante, se observa una cercanía mayor con el actual intendente, al que incluso -en conversaciones informales- sugirieron como futuro presidente del partido.

Por ahora, la discusión estaría centrada en el aspecto social y en el respaldo a la gestión pero también comienzan a palpitarse las primeras señales de ordenamiento en un año electoral en el que el PJ buscará remontar el resultado adverso de Llaryora en la ciudad en el 2023.