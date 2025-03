Enroque corto

Cambio de fórmula en Ciencia

Hubo cambios en el ministerio que conduce Pedro Dellarossa y por eso el informante llamó al periodista.

Informante: ¡Nueva baja en el peronismo cordobés!

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Renunció Gabriel Raya, el secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

P: ¿Está seguro? Yo no lo leí en ningún lado.

I: 100% seguro, yo le traigo primicias al Alfil.

P: se valora, pero cuénteme qué pasó.

I: Vio cómo es esto de las renuncias en el Gobierno provincial. Al final son invitaciones a renunciar, pero nadie ahonda en eso. Acá lo importante es que cuentan que Raya no había pasado el presupuesto 2025 de la secretaría, no se estaba realizando el trabajo que el Ministro quería. Principalmente que articulen entre la secretaría y las industrias. No se venía dando esa impronta como Llaryora les encomendó.

P: Y a quién van a poner? ¿Piensan en algún dirigente?

I: Se está buscando a algún técnico, a alguien del ámbito académico. Eso es todo lo que sé, sobre nombres no hay nada escrito. Tendrá que esperar un poco.

P: Entonces espero su nuevo llamado, con la primicia.

Juez, segundo en ranking de senadores

Salió el ranking de los senadores nacionales de CB Consultora Opinión Pública, y trajo buenas noticias para algunos.

Informante: Se va a poner contento Luis Juez.

Alfil: ¿Bien posicionado?

Informante: Segundo de setenta. Solo superado por Carolina Losada. Juez tiene imagen positiva del 37% y negativa del 31, con 30 puntos de desconocimiento.

Alfil: ¿Los otros cordobeses?

Informante: Alejandra Vigo en el lugar 27. No es malo pero no brilla, la tercera del bloque del medio.

Alfil: Andarivel del medio.

Informante: Tiene 75% de desconocimiento, 6% de imagen positiva y 17 de negativa. Carmen Alvarez Rivero es número 61. Lejos! Casi 85% de desconocimiento público.

Alfil: Los tres más o menos en las mismas posiciones que el año pasado.

Información “probablemente mala”

El que pasó por Córdoba ayer con una nutrida convocatoria en uno de los salones de la Lotería de Córdoba fue Jorge “el Turco” Asís. Intelectual que tuvo un reencuentro y un mimo de varios alfiles del peronismo.

Informante Peronista: Recién salgo de escuchar al “Turco” Asís...

Periodista: ¿Cómo estuvo?

IP: Muy bien. Un lúcido total el tipo. Varias presencias destacada y varios mensajes también.

P: Arranque por donde quiera...

IP: Dijo textual “¿quién le va a quitar a ‘la Doctora’ (como le dice a Cristina Kirchner) el derecho a ir por uno más en el 2027?”

P: Epa... mmm...

IP: Sí, habló de la relación con el gobernador Kicillof y cómo juegan los “mini gobernadores” como define a los intendentes del conurbano. Y dijo que el PJ bonaerense es el peronismo decisivo por los votos.

P: Sí...

IP: Dijo, además que el problema de Córdoba son las sierras que no dejan que salga nadie, ni entre nadie a la provincia. Y sobre el gobernador Llaryora sostuvo que “tiene la edad del poder”.

P: ¿Y de presencias?

IP: Varias. Un cálido abrazo del Turco Asís con un viejo conocido como ‘el Zurdo’ Montoya.

P: Bien...

IP: Sí, y entre los más jóvenes estuvieron los concejales del peronismo, Martín Simonian y Marcos Vásquez. Completito el panorama. Además contó que había comido con algunos funcionarios provinciales y todos le preguntan lo mismo: ¿qué pasa con Milei?

Repudio generalizado

El periodista conversaba con su informante gremial para seguirle el pulso a las paritarias. Cuando la charla ya cambiaba de foco, comentaron esto.

Periodista: A todo esto… nunca le pregunté, ¿qué dijeron las centrales de Córdoba?

Informante Gremial: Y, un repudio generalizado. La CTA, por ejemplo, comunicó “el más enérgico repudio a la represión” y su secretario general, Federico Giuliani, apuntó que “es intolerable que en lugar de dar respuestas a las justas demandas el Estado responda con violencia”.

P.: Ajá…

I.G.: Desde la CGT Córdoba habló (Ilda) Bustos, y directamente apunto que “la democracia está en peligro”.

P.: A la fresca…

I.G.: Para cerrar le digo que desde la CGT Regional también se pronunciaron, y dijeron que van a seguir acompañando la lucha de los jubilados.