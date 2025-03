Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nuevo prosecretario

El periodista recibía el mensaje de un informante en el Concejo Deliberante que comentaba sobre novedades que se conocieron en la sesión del jueves.

Informante: Por si no se enteró, hubo cambio de nombres en el Concejo.

Periodista: ¿Cómo? ¿Se fue algún concejal?

I: No, no se alarme. Asumió un nuevo prosecretario.

P: ¡Mire usted!

I: Gastón Valentinuzzi dejó el cargo y Primero Río Cuarto propuso reemplazante.

P: ¿Quién?

I: Hernán Magoia. De ser el n°1 de la lista de Gonzalo Parodi en la interna a quedar séptimo y no pasar el corte de cuatro bancas. Valentinuzzi, que estaba noveno, entró al menos como prosecretario. Pero bueno, ahora le toca a Magoia. Pero no fue la única incorporación que quedó aprobada.

P: ¿Hay más?

I: Claudia Ortellado entró como fiscal contravencional. Así que hubo introducción por duplicado.

P: Alfonsinistas ambos, ¿no?

I: Claro. Del lado de Viviana Pomiglio, de Asamblea Radical. Buen punto el que marca.

P: Me parece un detalle, pero seguro lo tuvieron en cuenta dentro del partido.

I: Sin dudas. Más ahora, cuando se está empezando a enquilombar todo con las tentaciones libertarias. Todo cuenta.

P: Ahora, tengo una duda. ¿Por qué renunció Valentinuzzi?

I: Parece que se va a dedicar exclusivamente al sector privado. Dicen que le aparecieron otras oportunidades laborales. Está bien, eligió algo mejor.

P: Evidentemente, el sector privado es más atractivo…

I: Totalmente. Aunque no lo crea, el sueldo del Concejo ya no es tan atractivo.

Reunión cancelada

La periodista recibía un mensaje del informante libertario sobre la suspensión de la charla encabezada por el diputado Bertie Benegas Lynch que iba a tener lugar en el Hotel La Urumpta.

Informante libertario: Como algunos pensábamos, se suspendió la charla de Benegas Lynch. Me dijeron que por cuestiones de agenda de Gabriel Bornoroni pero quizás también se le complicó a Bertie.

Periodista: ¿Temas parlamentarios?

I L: Claramente. Y yo sé que las malas lenguas también van a decir que todo está muy caldeado después de lo que pasó ayer, tanto afuera como dentro del Congreso. Y la verdad, no puedo afirmarlo pero tampoco negarlo al 100%. Todo puede ser.

P: Bueno, supongo que la reprogramarán.

I L: Seguro. Hay mucha expectativa con esta actividad que estaba destinada a empresarios y productores. Yo sabía que también había algo de dudas por ese tema. Es una semana con mucha actividad por la Expo Agro y demás. Esperemos que cuando se pueda hacer, haya una linda convocatoria. Por cierto, le tiro un dato que quizás no tenía: no es la primera vez que viene Bertie a Río Cuarto.

P: ¿Cuándo pasó y por qué no nos lo dijo en su momento? (risas).

I L: Tranqui, esto fue antes de que él sea diputado. En el 2022, si no me falla la memoria. Una actividad muy interesante en el Paseo de la Ribera. Mucho diálogo, debate, intercambio. Una jornada bien política que, para ser sincero, a veces se extraña. Por suerte, hay varios de nosotros que seguimos queriendo hacer política porque eso somos: un partido político con un perfil bien definido pero que no es reacio a debatir, a cuestionarse, a interpelar. Vemos que varios de nuestros “referentes” están insistiendo con seguir demonizando al quehacer político. No es por ahí. Si tiene la oportunidad de escuchar a Bertie, más allá de coincidir o no, verá que es alguien que le gusta profundizar en el debate. Ojalá lo aprovechen cuando venga.

Diferentes represiones

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre los hechos acontecidos en Buenos Aires durante la marcha de jubilados e hinchadas contra el Gobierno nacional.

Periodista: ¿Pegó acá el tema de la represión y los enfrentamientos en Buenos Aires por los jubilados?

Dirigente: Sí. Es el tema del día. Es más, en el Concejo se expresaron en plena sesión por este tema.

P: ¿Ah sí?

D: Marilina Gadpen (Hacemos Unidos por Río Cuarto) fue la que se expresó en repudio a la represión y criticó a la gestión nacional. Lo acompañó Marissa Cariddi, del bloque nazarista. Mientras eso pasaba, ni una palabra del lado de Gabriel Abrile, que miraba para otro lado. Están muy con el cassette libertario.

P: ¿En serio?

D: Cada vez más. Lo hablábamos con un compañero, hace unos días salieron a cuestionar a la Policía de Córdoba por un encontronazo que hubo con los manifestantes que pedían más seguridad y prendieron fuego gomas frente a la Municipalidad.

P: ¿Dijeron que hubo represión?

D: No sé si ellos directamente, pero los grupos que se movilizaron aquella vez no tuvieron pelos en la lengua para decir que la Policía les quería pegar para proteger al Gobierno.

P: Algo de eso escuché en notas a la gente.

D: Pregunto, tirarle un piedrazo a la Municipalidad que le pasó de cerca a funcionarios, ¿no les genera escándalo? Digo, porque ayer escuchaba más gente diciendo que los malos son los barrabravas y no los agentes que reprimían abuelos con gases y palos.

P: ¿Pero habla de la gente o de los concejales?

D: Es igual. Son esos los mismos que por omisión terminan defendiendo los palazos, aunque los que la ligaron son los viejos. No me olvido que tampoco dijeron nada cuando el Concejo se expresó a favor de los viejos que cobran jubilaciones de hambre.

Caso Dagatti y una nueva detención

El informante le compartía a la cronista la noticia sobre la detención de la abogada de Alicio Dagatti, Virginia Collosa, por presunta participación en la asociación ilícita que encabezaría el empresario local.

Informante: Sigue habiendo detenciones en la causa del camión narco que ingresó a Bouwer. Ahora se suma la abogada de Dagatti, Virginia Collosa.

Periodista: Tremenda noticia. Sobre todo porque esta semana también hubo dos detenidos más. Un veterinario y un operario del frigorífico.

I: Así es. Se investiga también el ingreso de carne que habría estado en mal estado.

P: ¿Qué se sabe de esta última detención?

I: Por lo pronto, que habría elementos suficientes como para considerar que Collosa estaría vinculada a maniobras para cobrar mercadería que después no fue entregada. El nombre de la abogada figura en conversaciones de uno de los imputados, Luis Mina. Lo que es interesante es que ella misma se puso a disposición de la fiscalía el día de ayer. Y bueno… no salió muy bien que digamos.