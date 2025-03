Por Bettina Marengo

Con las imágenes de la movilización y represión del miércoles aún dando vuelta el mundo, el gobierno nacional finaliza la semana con dos malas noticias parlamentarias. Ya sabe que el martes y miércoles próximos la Cámara de Diputados será una caja de resonancia del escándalo de la cripto $Libra que tiene a Javier Milei como protagonista principal, y ayer el Senado avanzó con el pliego del catedrático Ariel García Mansilla, que quedó a un paso del rechazo en el recinto y, siendo ya juez de la Corte Suprema en comisión por decreto, de convertirse en uno de los grandes fracasos del libertario junto al otro postulante oficial para el máximo tribunal, Ariel Lijo.

La comisión de Acuerdos de la cámara alta dejó listo el pliego de García Mansilla para ser tratado en el recinto, lo que sucederá la semana próxima, concretamente el jueves 20. Tuvo nueve firmas en contra en dos despachos, uno de mayoría, de Unión por la Patria y de minoría, de Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO-Larreta). El 20 de marzo, con sólo reunir 25 votos (el tercio obturador) la oposición volteará el pliego y dejará al magistrado que ya es parte de la Corte en una situación incómoda.

El quórum es 37 y pasado ese filtro, solo con los votos de Unión por la Patria, el Senado bocharía el pliego del catedrático. Ese mismo día también podría rechazarse el pliego de Lijo, que tiene dictamen a favor desde hace un tiempo, los posibles votos del PJ y la zona K, pero no logró nunca acuerdo político para ser avalado en el pleno de Senado.

Mientras surgen versiones de una posible renuncia de García Mansilla (que había dicho en la entrevista en el Senado que no iba a aceptar el ingreso vía decreto), el senador Luis Juez consideró que la decisión que tome la cámara alta devino en abstracta porque el conservador magistrado ya ingresó a la Corte por la otra vía que contempla la Constitución Nacional, el decreto en comisión. Cercano a Milei y jugado políticamente para que lo apoye para ser candidato a gobernador de Córdoba, Juez defendió la formación y las cualidades académicas de García Mansilla, y consideró que la jugada del arco opositor en el Senado tiene que ver con hacerle daño al gobierno nacional. Sin embargo, no habló en la comisión de Acuerdos que conduce Tagliaferri, como sí lo hizo Carmen Alvarez Rivero. La bullrichista salió en defensa del hombre del Opus Dei. Salió en casi solitaria defensa del postulante y sostuvo que la Corte necesita “los mejores” y que García Mansilla lo es.

Desde el entorno de Alejandra Vigo se mantienen en la postura que ya fijó la cordobesa cuando salieron los decretos de Milei para ambos candidatos: que no estaba de acuerdo con que se deje de lado el rol del Senado en la designación de los jueces y que el decreto no era aceptable, pero no hizo alusiones al perfil del juez que ahora quedó en la mira. Para Lijo, su postura declarada era la abstención en el recinto. En este caso, más cerca del rechazo que de la aprobación, se mantiene en la idea de “no decreto”. ¿Será que el antecedente del ingreso a sola firma a la Corte pesará en Vigo para votar en contra, aun quedando alineada con los opositores duros y el kirchnerismo? Difícil.

La jefa del PJ Capital estuvo con otra agenda ayer que, mirando política, puede tener que ver con lo anterior. Se reunió con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Moggeta, ex funcionario del gobierno de su marido, Juan Schiaretti, a quien visitó junto a un grupo de intendentes de San Justo, para hablar de las tareas de reparación de la ruta 158, que quedó a la deriva cuando la Casa Rosada retiró al Estado de las tareas de mantenimiento. Se sabe que Milei y su gente van a aplicar presión sobre los gobernadores para detener los traspiés consecutivos en el Congreso. El no quórum para voltear el pliego de García Mansilla puede ser uno de esos pedidos a los gobernadores. En el Panal dicen que hay preocupación por el escenario nacional y que Llaryora y su gobierno han demostrado todo este tiempo su lealtad tanto a los cordobeses como a Milei, el hombre al que eligieron como presidente.

Como sea, ayer entre los intendentes que estuvieron con Vigo y Mogetta en las oficinas del segundo se vio al más cercano a Llaryora, el sanfrancisqueño Damián Bernarte. Según informaron, Mogetta habló de la “posibilidad” de incluir una parte de esa ruta en el programa federal de reparación y mantenimiento de rutas del gobierno nacional. Concretamente, el compromiso sería que la Nación se encargue del reasfaltado y mantenimiento de 43 kilómetros entre las localidades de Las Varillas y Colonia Prosperidad. Además de Bernarte, estuvieron Fabián Macias (Las Varas), Horacio Depetris (Saturnino María Laspiur), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Mauro Daniele (Las Varillas), Rodolfo Marson (Quebracho Herrado), y exintendente de Brinkmann y actual legislador provincial, el también llaryorista Gustavo Tévez.