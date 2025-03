Enroque corto

La reaparición de Massa y el saludo a un cordobés

Una de las noticias del fin de semana en el plano político a nivel nacional fue la reaparición del excandidato a presidente Sergio Massa. El congreso del Frente Renovador en Parque Norte fue el escenario desde el cual el tigrense envió varios mensajes como la convivencia dentro del PJ, la situación del gobierno de Milei, el impacto en los medios y así. Y, como era de esperar, hubo presencia cordobesa.

Informante Massista: Impecable Sergio, como siempre…

Periodista: Epa, lo noto contento.

IM: No, tranquilo. Esperando cómo se desenvuelve todo esto porque la verdad es que la cosa está fulera.

P: Bueno, ¿y qué dijo?

IM: De todo. Habló de lo que está ocurriendo, el ajuste, la represión a los jubilados, cómo analizan ustedes en los medios cuando la pelea es entre peronistas y las “diferencias” que hay ahora en el Gabinete…

P: Bien…

IM: Y hubo presencia cordobesa porque estuvieron el intendente de Cruz Alta, Agustín González y la concejala de Deán Funes, Tania Kyshakevych. Llevaron una buena tropa, está al caer el tema de la personería jurídica, yo le diría que anote ya una lista massista.

P: Medio apurado.

IM: Hágame caso. Ah, en el congreso, Massa pidió un saludo especial para González que cumplía años justo el sábado así que la cosa le salió redonda. Le mando un abrazo.

De la Sota tensiona la cuerda

La diputada Natalia de la Sota sigue marcando sus diferencias con el cordobesismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Informante: En el marco de una entrevista radial, la diputada dijo que le pidió al gobierno provincial mayor firmeza para los reclamos que tienen que ver con la provincia. “Yo espero una crítica más fuerte. Entiendo que mi posición, de diputada nacional sentada en una banca con la posibilidad de decir las cosas, que creo o votar como quiero, es distinta a la de un gobernador que debe administrar, que necesita acordar ciertas cosas. De todas maneras, más allá de la gestión, de la obra pública, de la administración, hay cuestiones y principios que hay que dejar en claro, lo que uno piensa”, dijo.

Periodista: Es clara la diferencia con la posición que tiene el gobernador frente a la Nación.

I.: Sí, y también se refirió a Schiaretti.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Que hace mucho tiempo que no lo ve ni habla con él. Pero que nunca descarta conversar, ni intercambiar ideas con nadie. “Lo que veo es que son posiciones bastante alejadas las que tenemos con alguna parte de la fuerza de mi provincia. Esto no quita que podamos dialogar las veces que haga falta, en todo lo que haga falta. La realidad es que yo no hablo con el ex gobernador hace mucho tiempo".

Deuda por deuda (y algo más)

El informante municipal recibió el llamado del periodista, que quería algunas precisiones al respecto de cómo afrontaría la gestión de Passerini el nuevo vencimiento de deuda de 25M de dólares.

Periodista: Y en el horizonte inmediato, ¿cómo viene los números de la gestión? Si no recuerdo mal antes de que termine marzo tiene que pagar otro vencimiento de la deuda que dejó Mestre y refinanció Llaryora.

Informante Municipal: No recuerda mal. El próximo vencimiento es el 31 de marzo, y ese día hay que pagar 25 millones de dólares del préstamo que nos dejó el mestristmo…

P.: Y… ¿hay suficiente en las arcas municipales?

I.M.: No, el último pago ya dejó a la Municipalidad bastante condicionada, y en un año electoral no podemos paralizar la gestión. La decisión es salir al mercado a colocar deuda. Aunque, eso sí, vamos a tomar deuda nacional para cancelar deuda exterior. Y el objetivo de las colocaciones que se vienen oscilan entre los 80 mil y 100 mil millones de pesos.

P.: ¿Qué tan avanzado está eso?

I.M.: Muy avanzado. Los avales de la nación y la provincia ya están, y falta terminar un trámite casi burocrático ante el Banco Central. Después viene la colocación, que se va a dar unos 5 o 6 días ante del pago.

P.: Vienen ajustados los tiempos… no hay mucho margen de error, ¿no?

I.M.: Está todo sincronizado… confíe. Una vez que el Gobierno Nacional acuerde con el FMI, ahí veremos cómo hacer un nuevo reperfilamiento.

P.: Ahora… si el vencimiento es de 25 millones de dólares… ¿colocar entre 80.000 y 100.000 millones de pesos no es demasiado?

I.M.: Ja, ja… estamos en un año electoral, no me haga explicarle lo obvio…