Por Julieta Fernández

Aunque cruzado por el paro nacional docente y no docente, comenzó formalmente el primer cuatrimestre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En los últimos días, comenzaron a verse movimientos en las redes sociales de algunas listas que competirán en los próximos comicios. Entre el 22 y 24 de abril se renovarán los consejeros directivos y superiores de todos los claustros. El foco está puesto en la rectora, Marisa Rovera, quien participaría en el armado de listas competitivas en las distintas facultades con el fin de afianzar la representatividad del oficialismo en el Consejo Superior.

Una de las primeras propuestas que comenzó a visibilizarse en redes sociales es la de “Espacio Plural” en la Facultad de Ciencias Humanas. Se estima que, a raíz del nombre (similar a Gestión Plural, la lista que llevó a Rosendo Liboá a conducir la Facultad de Agronomía y Veterinaria), se trataría de un armado más cercano al rectorado y no a la actual conducción de la facultad (a cargo de Cristian Santos y Silvina Barroso). “Un ámbito de reflexión, debate, propuestas y participación institucional de la facultad y desde la facultad”, definieron desde Espacio Plural que, seguramente, presentará a sus candidatos/as a medida que avance el cronograma electoral.

Más allá de las tradicionales propuestas políticas en distintos claustros, genera particular intriga lo que ocurra con los graduados, quienes podrán incrementar su participación en estos comicios. No será necesario que se dirijan al campus para votar y podrán hacerlo desde un establecimiento -dependiente de la UNRC- en el centro de la ciudad. Quien impulsó esta iniciativa fue el decano de Ciencias Económicas, Guillermo Mana y el consejero docente de dicha facultad, Héctor Polinori. Habrá cinco urnas (una urna por cada facultad).

Actualmente, dos de las cinco facultades están conducidas por figuras fuertemente alineadas al rectorado. El decano de Agronomía y Veterinaria, Rosendo Liboá, fue secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales en el primer año de la gestión Rovera. En tanto, el decano de Ciencias Económicas, Guillermo Mana, también es cercano a la rectora (al igual que otros dirigentes radicales que acompañaron su propuesta en el 2023).

El caso de Exactas genera expectativas de que haya más de una lista. Esta unidad académica se caracterizó por presentar lista de unidad en la mayoría de las instancias electorales. Ese fue el caso del actual decano, Germán Barros y la vicedecana, Cintia Paisio, quienes encabezaron la nómina de Exactas Transforma. No obstante, aunque Rovera haya conducido la misma unidad académica (con el mismo criterio de lista única), esto no implicó que el actual decanato de Exactas esté 100% alineado al rectorado. ¿Habrá más de una lista en esta oportunidad?

Por otra parte, a raíz del paro docente y no docente, el secretario general de ATURC, Daniel Garis, opinó en diálogo con Así son las Cosas que “la sociedad acompaña a la Universidad pero no sé si nuestro reclamo salarial”. El dirigente sindical marcó cierta distancia del rectorado y algunos decanos al recordar que “cuando pedimos declarar personas no gratas a diputados que votaron en contra del nuevo presupuesto universitario, votaron en contra. Podemos decir que está pasando lo mismo que en el Congreso. Al rectorado le falta poner el cuerpo, no alcanza con documentos o comunicados”.

Cronograma electoral

El 20 de marzo será la exhibición de padrones para aclaraciones e impugnaciones y la resolución de la Junta Electoral en relación a eso se conocerá el 25 de marzo. En tanto, los días 3 y 4 de abril se presentarán formalmente las listas de candidatos y candidatas a consejeros y se podrán impugnar entre los días 8 y 9 de abril. Las listas se oficializarán el 14 de abril, luego de la resolución de la Junta ante posibles impugnaciones. El día 22, 23 y 24 se llevarán a cabo las elecciones. Durante los tres días, podrán votar los estudiantes. En tanto, los graduados y docentes podrán hacerlo el 23 y 24 y los no docentes, solo el 24. La proclamación de los nuevos consejeros superiores y directivos será el 28 de abril.