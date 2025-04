Por Gabriel Silva

“Parece una frase hecha, pero todos los escenarios son posibles. No hay contexto que se imponga”. Esto piensan los que hablan a diario con el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo. Hoy, el más preocupado en el arco opositor provincial por renovar su escaño en la Cámara baja con miras a la pelea por la gobernación en el 2027.

Frío el acercamiento con los libertarios para empujar una alianza que lo contenga, enojado el expresidente Mauricio Macri precisamente por ese coqueteo y con un radicalismo aún más difuso en términos de liderazgos, De Loredo maneja por estos días una única preocupación: evitar que el efecto de las ya nacionalizadas elecciones en Ciudad de Buenos Aires causen algún tipo de impacto en el armado de Córdoba.

Las elecciones legislativas porteñas son el 18 de mayo y, como se sabe, no hubo acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el radicalismo de Evolución va con lista propia que no encabeza Martín Lousteau; Horacio Rodríguez Larreta lidera otro armado y esa diseminación del electorado traerá consecuencias. Como dijo este fin de semana en Radio Mitre el senador Luis Juez.

Por lo que, para entender el armado de las listas en el resto de los distritos, se deberá contemplar previamente qué heridos -y con cuán gravedad- quedan de los comicios porteños.

Coqueteo libertario

Hace algunas semanas existió el rumor de un diálogo entre De Loredo y el asesor presidencial Santiago Caputo para que, a cambio del respaldo del bloque radical al acuerdo con el FMI, el cordobés lidere una coalición electoral. Si bien en el entorno del radical lo desmintieron, otras voces del Congreso le dieron asidero a la versión y afirman que la negociación existió. Y que quien estuvo al tanto del toma y daca fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Rodrigo está jugando con los quilombos de la economía y que den por caída de manera definitiva la chance de (Andrés) Fassi”, dijo a Alfil una persona que conoce los pasillos del Congreso. Y que sabe de la muy buena relación entre el radical cordobés y Caputo.

“Santiago ve encuestas todo el tiempo y si la estupidez de Buenos Aires, de caminarle el territorio al PRO y desafiarlo en su distrito sale mal, la que va a pagar el costo es Karina (Milei)”, agregó en referencia al rol del Jefe en el armado porteño con Manuel Adorni al tope de la boleta. En otras palabras: si el PRO gana en su casa matriz y el desafío de Karina sale mal, crecerá la lapicera de Caputo en la medida que se encoja la de los Menem y de la hermana presidencial.

Y ahí se pueden reactivar las chances de un De Loredo que le quiere vender “experiencia legislativa” al triángulo de hierro.

Dentro de este esquema no hay que soslayar tampoco el peso de Patricia Bullrich y la posibilidad, como lo contó este diario, que la diputada Laura Rodríguez Machado ocupe el segundo casillero. O, por qué no, el primero y haya un enroque con el radical para no alterar los ánimos de otros socios de los libertarios en Córdoba.

“El Calabrés siente que lo cagaron…”

Los que siguieron el minuto a minuto de Mauricio Macri en Córdoba el viernes pasado reconocen que estuvo enojado todo el tiempo. Y que, además, en los tiempos de combi hubo insultos varios para De Loredo y Juez.

“Mauricio siente que lo cagaron. Pero lo que es peor, está con bronca porque todo el mundo le venía diciendo quiénes, cómo y con qué lo iban a joder”, dijo una persona del macrismo que conoce pormenores de la bronca del expresidente.

No obstante, agregó que Macri “sabe que De Loredo está solo” y que “no va a arreglar con los libertarios”. “Mauricio sabe que Rodrigo es indigerible para LLA, por eso lo veo difícil”, sostuvo.

El PRO es una de las cartas en la baraja de De Loredo, aunque no es el Plan A. Que, en definitiva, es lo que irrita el propio Macri y también a la tropa del titular nacional del PRO que tiene por propósito salir a cruzar a los que activen el operativo desaire a Macri. Por caso, la defensa en los últimos días de Soher El Sukaría y Facundo Manzoni, los macristas que salieron con los tapones de punta contra Juez por los dichos sobre Macri.

De todas maneras, a los amarillos les pasa lo mismo que vive el propio De Loredo: la lapicera está repartida dentro del espacio. Con lo cual, hasta que no haya definiciones, que por ahora parecen quedar en stand by más allá de la designación de Henry Blas Leis, será complejo saber quién ultima detalles del armado.

Cuentan que a Blas Leis le recordaron una denuncia por los manejos de fondos de la campaña en el 2015. Y que la designación alteró el clima en el resto del partido.

Cuna radical

La analogía exacta de la opción UCR para De Loredo es como la de un retorno a la casa de los viejos. Pero, con hermanos y primos enojados que van a pelear la herencia.

El fin de semana se hizo viral una foto del diputado junto al concejal Javier Fabre, uno de los radicales de la ciudad que tiene un discurso muy afín con los libertarios. Consultados, en el Concejo lo creen imposible porque el propio Fabre impulsó un proyecto para que los mandatos se cumplan el tiempo que deben durar; con lo cual, por coherencia, no podría saltar a una lista legislativa nacional cuando le restan dos años como concejal.

Otros le acercan a De Loredo la estrategia de preservación de su ahora enemigo íntimo Lousteau, la de preservarse, no exponerse a un mal resultado ahora y apuntar todo al 2027.

Igual, antes de todo eso está la Convención Nacional de la UCR donde hay borradores que anticipan libertad de acción con límites, condicionantes. Casi como habilitando alianzas, aunque remarcando el perímetro que bordea a los libertarios.

La discusión por los radicales peluca y el nuevo intento por pedido de interna que ayer relanzó Ramón Mestre son los otros imponderables que debe sortear el laberinto 2027 de De Loredo.