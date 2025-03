Enroque corto

IS: ¿Se acuerda de Juan Monserrat, el ex Uepc?

El periodista seguía la sesión de la Legislatura desde la transmisión vía YouTube, y necesitado de algo de contexto para entender, se mensajeó con su informante legislativo, que asistía en ese mismo momento a la sesión.

Periodista: Amigo, ya se qué está en la sesión, lo estoy viendo.

Informante: Como cada miércoles… de por medio…

P.: Ja, ja… usted sí que tiene suerte… escuche, estoy siguiendo la sesión y veo que Miguel Siciliano, del oficialismo, le está pidiendo “disculpas públicas” a Miguel Nicolás, por algo que sucedió en la sesión anterior… ¿de qué hablan?

I.: Ja, ja… así es, lo acabo de escuchar. La sesión pasada los migueles tuvieron un cruce bastante fuerte. Se estaban debatiendo las modificaciones al reglamento y Nicolás reclamó que le permitieran incorporar un despacho por la minoría, pero Siciliano le contestó que la oportunidad ya había pasado, porque la cámara no estaba constituida en comisión. Para no hacérsela muy larga, el asunto fue que hubo un ida y vuelta un poco tenso, y Siciliano le terminó diciendo que “cocodrilo que se duerme es cartera”, y que la oposición no iba a tener la oportunidad de incorporar el despacho porque no tenía los votos para constituir a la cámara en comisión.

P.: ¿Por eso las disculpas?

I.: Mire, ese fue el cruce que se vio de manera pública. Entiendo que el pedido de disculpas públicas viene por ahí.