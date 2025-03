Enroque Corto

El periodista, casi resignado, llamó a su informante del Concejo para ver si en la sesión del jueves sí había pasado algo. No tuvo suerte, pero algo pescó.

Informante Municipal: Su llamada a las 15 de cada jueves no puede tener otro propósito que saber qué pasó en la sesión.

Periodista: Estimado, le confieso que es una costumbre que estoy a punto de erradicar…

I.M.: No lo podría culpar, porque la verdad es que en esta sesión tampoco pasó nada para contar. Nobleza obliga, sí le tengo que decir que la sesión tuvo lugar en Campo de la Rivera, en conmemoración por el 24 de marzo… Mucho más que eso no hay… Sin embargo, si tengo una foto curiosa que le va a gustar.

P.: A ver…

I.M.: Esta semana se celebraron los 120 años de Belgrano, y buena parte de las fuerzas políticas estuvieron en la cita, junto a Artime. Estuvo el vice intendente Javier Pretto, los concejales del PJ Marcos Vázquez y Miriam Aparicio, el juecista José María Romero y el secretario de Deportes y Centros Vecinales Héctor “Pichi” Campana.

P.: Qué tal… unidos por el fútbol…

I.M.: Ja, ja… todo muy protocolar. Aparicio y Romero, de hecho, integran la conducción del club, de ahí su presencia en el evento.

El llaryorismo reflotó la idea de que el exgobernador Juan Schiaretti sea candidato en Caba, motivo por el cual el informante del Panal llamó al periodista.

Informante del Panal: Oiga… ¿se acuerda que en el streaming que hacen ustedes en el diario hace unas semanas estuvo el ministro de Vinculación, el influyente Daniel Pastore?

Periodista: Cómo no lo voy a recordar. Buena charla…

IP: Bueno, al parecer el hombre anda de recorridas por esas plataformas, da la sensación de que es un formato con el que se siente cómodo.

P: Parece que sí.

IP: Y estuvo en Universo Jiménez donde repitió algo que ya había dicho con ustedes ahí, la posibilidad de que ‘el Gringo’ Schiaretti sea candidato en Caba.

P: Y dale Juana con el mortero…

IP: Qué antiguo.

P: Peino canas.

IP: Pastore dijo “nosotros tenemos una teoría loca, disruptiva que es que Juan sea candidato en Caba”. Así, de una.

P: Pero ¿saben lo que esto irrita al schiarettismo, no?

IP: Sí, igual no se olvide que quien gobierna conduce.

P: Es cierto. Al menos eso dicen todos.

IP: Me parece que van a hacer un tiro más por la opción Caba, que insistirán con que lidere un proyecto nacional y que lo quieren…

P: Sí, lejos de Córdoba.

IP: No sea malo. Eso lo dice usted, yo no pienso así para nada. Le mando un abrazo.

La que dicen que terminó muy enojada la sesión en la Legislatura fue la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio en la Unicameral, Alejandra Ferrero.

Informante Legislatura: Sacada, ‘la Ale’.

Periodista: Epa, ¿qué pasó?

IL: Sigue todo muy crispado en la Unicameral por el cambio del reglamento y el estreno de esa modificación ayer (por el miércoles) dejó varios frentes abiertos.

P: ¿Por ejemplo?

IL: Y, se vio plasmado porque apenas terminó la sesión la propia Ferrero subió un video en sus redes y apuntó contra los legisladores que se opusieron a seguir discutiendo el impuestazo. Dentro de los cuales están todos los peronistas, liderados por Facundo Torres y Miguel Siciliano, y algunos aliados de la oposición también.

P: Ajá.

IL: A tal punto que “rebautizó” al bloque del oficialismo como ‘Hacemos Tiranos por Córdoba’.

P: Ah, fuerte.

IL: Si le digo que fue con todo y se fue muy enojada es cierto. Le mando un abrazo.

El oficialismo espera a la vicegobernadora Myriam Prunotto para empezar a destrabar la polémica por los empleados de la Legislatura. Sin ocultar el malestar con la radical por su viaje en pleno conflicto, los oficialistas tratan de atemperar la situación.

Informante: Facundo Torrres se viene reuniendo con el gremio de los empleados legislativos. Todos los oficialistas quieren dar los nombres, pero tiene que volver Prunotto.

Alfil: ¿Habrá sorpresas?

Informante: No creo. Hay que determinar entre empleados fantasmas, que no hay, y ñoquis. Si la gente cree que un asesor que trabaja en territorio, con intendentes, con la gente, es un ñoqui porque no va todos los dias a las Legislatura, no sé qué podemos hacer. Por lo pronto, Prunotto antes de irse exigió que todos los trabajadores completen sus papeles y firmen sus papeles, de modo que sorpresas no creo que haya.

Alfil. ¿De quienes son los más de mil empleados?

Informante: Entre cinco y siete tiene cada legislador. Eso tambièn hay que preguntarle a Prunotto.