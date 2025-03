Con el fin de potenciar las relaciones de Córdoba con toda América Latina, la aerolínea Avianca confirmó en la feria Anato 2025 (Colombia) que, junto la Agencia Córdoba Turismo, se están preparando para inaugurar la ruta Bogotá - Córdoba. El presidente de Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani mencionó que "desde el primer día, el gobernador Martín Llaryora nos encomendó fortalecer el hub aéreo de Córdoba, y este nuevo vuelo es una muestra concreta de ese objetivo. Más conexiones significan más oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo de nuestra provincia."

Gracias a esta nueva conexión, la provincia se beneficiará en el área económica y turística, además ampliará su alcance internacional, facilitando la llegada de viajeros de toda América Latina y más allá. Ya que desde Bogotá, turistas y empresarios de ciudades clave como Nueva York, Orlando, Cancún y Punta Cana podrán acceder de manera más sencilla a la provincia

"Este vuelo es un avance clave en nuestras relaciones con toda la región y un paso más en la consolidación de Córdoba como un destino estratégico en América Latina", declaró Capitani.

En cuanto a detalles de la nueva ruta: AV 8343: Bogotá - Córdoba | Salida: 10:25 p.m. | Llegada: 6:10 a.m. (Lunes, miércoles y viernes), AV 8342: Córdoba - Bogotá | Salida: 7:35 a.m. | Llegada: 11:20 a.m. (Martes, jueves y sábado). Además, los tickets para estos vuelos están disponibles en la página oficial de Avianca, en agencias de viajes autorizadas o también en la app de Avianca.