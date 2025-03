Trump le prohibió el ingreso a EE.UU. a Cristina, Milei celebró y ella devolvió con las criptos

Este viernes, el Gobierno de Donald Trump anunció a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la prohibición para entrar a Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido por sus causas de corrupción. Según Rubio, los mencionados “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”.

La sanción impuesta por el Gobierno estadounidense no solo los alcanza a ellos, sino también a sus familiares. Por lo tanto el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, y la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli también tienen prohibido el ingreso al país del norte.

A raíz de esto, se liberó una batalla en la plataforma X entre Javier Milei y Cristina Kirchner que empezó con un post del Presidente que decía “Ché Cristina... Fin.” adjuntando la declaración de Rubio.

En consecuencia, CFK respondió con todo: "a vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump… SE NOTA MUCHO, MILEI!", además expresó que "El 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EEUU".

Además, CFK arrancó respondiéndole a Trump sin nombrarlo y ancló esto al criptogate. "¿Será por una cripto estafa? Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos", dijo CFK.



Y agregó: "me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones.

¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir".