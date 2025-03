Por Yanina Soria

Como era de esperar por muchos que ven en el presidente Javier Milei un estilo de líder confrontativo y provocador, el video de casi 20 minutos difundido por la cuenta oficial del gobierno Nacional, escrito y relatado por el cordobés Agustín Laje, escritor de la nueva derecha, generó polémica y el rechazo de inmediato de un sector de la política argentina. La reacción negativa fue mucho más allá del kirchnerismo.

La propuesta de “memoria completa” que plantea el intelectual ligado a las ideas de la Libertad Avanza y que busca resignificar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, encontró fuertes críticas en las redes y una respuesta contundente en las calles de Córdoba, y también en Buenos Aires donde tuvo lugar la marcha central.

Desde el peronismo provincial, también hubo expresiones. El intendente de la capital cordobesa, Daniel Passerini, (generalmente más crítico del mileísmo que el gobernador Martín Llaryora) encabezó un acto en el “Memorial a los desaparecidos” del cementerio San Vicente, llamó a defender la democracia “y garantizar la libertad”, honrando “la memoria, la verdad y la justicia”. El capitalino reconoció la presencia del senador Luis Juez y su par, Alejandra Vigo.

En cambio, no asistió el mandatario provincial. Consultadas fuentes del Panal sobre esa notoria ausencia, aclararon que la Provincia también participó de la organización del acto conmemorativo y que el partido del Gobierno estuvo presente. Punto.

En cambio, a diferencia de Llaryora que no opinó públicamente sobre el spot oficial de la Nación, el ex mandatario Juan Schiaretti reaccionó. A través de un posteo, el tres veces gobernador de Córdoba rechazó el relato propuesto por la Nación.

“En otro aniversario de la instauración de la dictadura genocida que dio inicio a los momentos más oscuros de nuestra patria, reafirmo mi compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sabemos, en carne propia, lo que significa la persecución, la represión y la censura. Y aprendimos que solo con memoria podemos construir un futuro de justicia y libertad”, escribió el armador del partido nacional Hacemos.

Y pese a que el propio Laje salió a explicar que en el video “no se niega el golpe, no se niegan los desaparecidos, no se niega el Juicio a las Juntas”, el cordobesista interpretó otra cosa y marcó una raya frente al pensamiento libertario en este 24 de marzo.

“No podemos aceptar visiones negacionistas que pueden conducirnos como sociedad a cometer las mismas tragedias del pasado. La democracia se fortalece cuando no olvidamos de dónde venimos”, dijo Schiaretti dejando atrás el “no me corresponde opinar” con el que acostumbraba a sortear posicionamientos sobre los temas de la agenda pública. Desde hace un tiempo, el ex mandatario parece haber dejado atrás ese pacto implícito de no agresión que parecía regir el vínculo con el presidente Milei.

Su esposa, la senadora nacional Vigo también se manifestó en la misma línea, refiriéndose al “negacionismo” que lee en el mensaje difundido desde la Casa Rosada.

“A 49 años del golpe de Estado, Argentina debe seguir conservando intacta la memoria de toda nuestra historia y dar pelea al negacionismo, porque no hay futuro sin justicia, sin derechos y sin compromiso. Necesitamos tender puentes entre generaciones, entre miradas distintas y también el pasado y el presente. Para que el #NuncaMás sea un pacto inquebrantable de toda la sociedad”, cerró la parlamentaria.