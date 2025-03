Por Felipe Osman

Ni el amor, ni el espanto; a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro (y en alguna medida también a Rogelio Frigerio) los une contexto económico y político similar, con urgencias en cada uno de esos frentes. En esa clave pueden interpretarse las palabras que acompañaron la asunción del cordobés a la Presidencia del organismo que hasta ayer presidió Pullaro.

A su turno, los mandatarios recordaron como una gesta la resistencia conjunta de las tres provincias al primer manuscrito de la Ley Bases, que preveía aumentos en las retenciones a las economías regionales que debieron ser retirados en su redacción posterior.

Una vez sobre el estrado, Llaryora denunció: “Hoy el federalismo está en uno de sus momentos más complicados. La transferencia de competencias a los gobiernos provinciales y municipales sin transferencia de recursos plantea una nueva etapa histórica. Si se trata de una coyuntura es una cosa, pero si (tal situación) se vuelve permanente, vamos a necesitar políticas distintas y discusiones de fondo, que generen de nuevo un esquema federal. Hoy el federalismo es más un nombre que una realidad. En este país gobiernan, claramente, principios más unitarios, con una visión muy vinculada a los lobbies centrales de la Capital Federal”.

El cordobés orientó así un discurso que, en vísperas de las siempre complicadas elecciones de medio término, se centraría en las diferencias que separan al modelo productivo de las provincias de la zona centro con un modelo de gestión nacional que identificó, sin medias tintas, con el lobby y la especulación financiera.

Es, en efecto, la misma tónica que luego refrendaría Pullaro, que no sólo debe ir a comicios en octubre, sino que además enfrentará a La Libertad Avanza en las urnas en las próximas semanas, cuando Santa Fe elija a los convencionales constituyentes que reformarán su Constitución Provincial.

Llaryora reparó luego sobre la sinergia que ha florecido entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos casi en simultáneo a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, ponderando el actuar conjunto sobre las especulaciones políticas. “Nosotros hemos podido constituir un núcleo de poder en Argentina. Y para eso tuvimos que animarnos a saltar diferencias partidarias, a salir de la especulación política, y juntarnos a decir las cosas por su nombre. Era difícil, por eso digo que la Región Centro va empezando a encaminarse”.

Después, casi como una acusación, remarcó, “Nosotros no vivimos de la especulación, nuestras regiones son fruto del trabajo (…) para nosotros gobernar es generar empleo, y para generar empleo hay que tener producción e infraestructura. Esa visión nos distingue mucho, claramente, de la visión de un país vinculado a la especulación o al lobby”.

El gobernador apuntó también que la Región Centro no quiere una economía cerrada, pero que la apertura tiene que ser “estratégica, planificada y consensuada con los sectores productivos”, para que no derive en la pérdida de trabajos y de dólares en importación de productos que podrían fabricarse en el mercado interno. “Ese es el próximo desafío al cual llamamos a trabajar en conjunto”, anticipó. Después, remarcó que la Región Centro no permitirá que las retenciones vuelvan a subir (debe recordarse que su baja no fue anunciada por el Gobierno Nacional como definitiva, sino como temporal) porque “la baja de las retenciones tiene que ser un camino de ida”.

En otros apartados, el cordobés se diferenció de la nación con sentencias como “La infraestructura es la madre del progreso”, “Donde no está el mercado no puede no haber nada”, y “Tenemos que construir la infraestructura necesaria no sólo por el bien de nuestras provincias, sino por el bien de la Argentina. Para nosotros la economía es con la gente adentro”.

Al final, tocó el punto más sensible en la relación con el Gobierno Nacional, el déficit de la Caja de Jubilaciones, “Ni siquiera nos mandan la plata para que le podamos pagar a nuestros jubilados".

A su turno, Pullaro habló en una línea muy similar a la del cordobés, y destacó que el 76 por ciento de los tributos son federales, mientras que el 24 por ciento restante se reparte entre provincias y municipios, que son las jurisdicciones encargadas de prestar la mayor parte de los servicios públicos.

Al momento de la conferencia de prensa, y ante la pregunta de un medio santafesino, Llaryora abordó directamente el tema electoral, destacando “la importancia de que las provincias cuenten con diputados y senadores que respondan a sus regiones”, y no a “compromisos partidarios”, para nivelar el desbalance de poder y recursos que existe entre el AMBA y las provincias del interior.

En su asunción como presidente pro tempore de la Región Centro, Llaryora tocó todos los clásicos de la pre-campaña que encontrará al Partido Cordobés peleando –en las urnas- contra un oficialismo nacional que supo trazar su propia grieta, entre “la casta” y los “argentinos de bien”. Ahora, el peronismo remozado de Córdoba buscará cavar la trinchera que ensaya en cada elección de medio término, la misma que vio nacer a esta nación: unitarios contra federales. La moneda está en el aire.