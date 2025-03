Enroque Corto

Por ahí no es

El periodista llamó a su informante del Concejo, como cada jueves, para saber en qué anduvo la sesión de esta semana.

Informante del Concejo: Amigo, esperaba su llamada.

Periodista: Estimado, cuénteme… hoy era la avanzada de la oposición en el Concejo por el tema Transporte. ¿En qué quedó eso?

I.C.: Bueno, no llegó muy lejos… El Transporte es un tema a todas luces sensible para esta gestión, pero la oposición no está encontrando la forma de magnificar el costo político.

P.: Déjeme adivinar… pedidos de informe.

I.C.: Ja, ja… En efecto. Unos cuántos pedidos de informe, un pedido de auditoria sobre la Tamse, y otro para derogar la Emergencia en Transporte que, para la oposición, sólo sirve para restarle transparencia a un tema tan central para la ciudad como la movilidad de los cordobeses.

P.: Mire, del fin de la Emergencia y el pedido de auditoría sobre la Tamse, no sé… sin mayoría no pueden hacer demasiado para traer esos temas sobre tablas. Ahora, ¿por qué siguen con el tema de los pedidos de informes? Ya está recontra probada la ineficacia de esa vía. Si tienen ganas de meter la cuchara de verdad –y no estoy diciendo que la tengan-, lo que debería hacer es un pedido de acceso a la información pública. ¿O no son todos abogados ahí?

I.C.: Vea, tiene razón… no sé qué contestarle…

P.: Y bueno… será que ganas, lo que son ganas, no hay… será que la movida es para la foto nomás… Porque ya quedó claro que la herramienta es otra. Que por ahí no es…

Gvozdenovich va por “memoria completa” para Río Tercero

El que se mandó finalmente con un fuerte pedido por el atentado en Río Tercero en 1995 fue el jefe del bloque de la UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich.

Informante Radical: Estaban bien en el diario en el que usted trabaja al final. Con el dato…

Periodista: ¿Con qué dato? No sé de qué me habla.

IR: Con lo de Río Tercero.

P: ¿Qué pasó?

IR: Gvozdenovich avanzó con el pedido de desclasificación de archivos por el atentado en Río Tercero en 1995. Presentó un proyecto para instar a diputados y senadores nacionales que pidan esto en el Congreso.

P: Me parece muy bien.

IR: Sí, porque como dice Matías “si vamos a pedir memoria completa, pidamos memoria completa por Río Tercero”.

P: ¿Y usted cree que esto puede tener un correlato?

IR: ¿En qué sentido?

P: A nivel armado de listas, campaña…

IR: Ah, no. No creo. Bah, no sé… veremos.

Ira radical por los manejos porteños

No cayó nada bien la manera en la que trascendió lo que sería un acuerdo entre radicales porteños con terminales en el interior y el correlato en las listas porteñas. Por eso, el informante radical llamó al periodista:

Informante Radical: ¡Están locos!

Periodista: Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué tan temprano?

IR: Escuche lo que le cuento. Yo sé que ustedes piensan en octubre en el interior, pero acá lo de las elecciones porteñas es importante. Se juega mucho.

P: Ajá.

IR: Escuche. Van a bajar a Martín Tetaz, van por una lista tranquilita como para no hacer ruido y no complicar a Jorge.

P: ¿A Macri?

IR: Claro, una lista medio pelo. Todo dicen que digitado por ‘el Tano’ Angelici. Imáginese si en Córdoba tratan de hacer algo así, una lista tranqui. Mmm… se la dejo. Abrazo.

Angulo inaugura año judicial

Luego del mal rato en la Legislatura provincial, en la sesión del miércoles de la que se retiró ante el cruce entre peronistas y libertarios por el Día de la Memoria, el presidente del TSJ, Luis Angulo, tiene jornada especial este viernes.

Informante: Angulo da el discurso inaugural del año judicial en el Palacio de Justicia.

Alfil: Supongo que irán autoridades provinciales y legislativas.

Informante: Esperemos. Es hoy viernes a las 13 horas en el Palacio, y coincide con el centenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia. Este año, con la flamante integrante, Jesica Valentini.