Por Bettina Marengo

El clima ya venía caldeado por la espina de la famosa lista de empleados y contratados de la Legislatura que la vicegoberndora Mirian Prunotto y el oficialismo demoran en exhibir, y se terminó de tensionar con un tema mucho más medular como es la mirada sobre la dictadura militar y el terrorismo de Estado, en este caso no excento de interlineado electoral.

Fue en la sesión especial del miércoles en la vieja Legislatura provincial, convocada por la titular de la Unicameral para recordar el aniversario 49 del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y el Día de la Memoria del pasado lunes, cuando el legislador Gregorio Hernandez Maqueda, ex Coalición Cívica y actual libertario, mostró su adhesión a la línea “memoria completa” que impulsa Javier Milei y el intelectual orgánico Agustin Laje, y la línea libertaria cruda quedó expuesta en oposición a la tradición de DD.HH y Memoria Verdad y Justicia que, al menos desde Juan Schiaretti a esta parte, se esmeró en cultivar el peronismo provincial y, más militante, el PJ Capital. El exmandatario forjó una buena relación con los organismos de DD.HH, sobre todo con Abuelas y con la fallecida Sonia Torres, y hoy ese punto es uno de los caballetes del “modelo cordobés”.

Maqueda no dudó en abrazar la posición mileista que equipara crímenes del estado, con armas y balas pagadas por el estado, en un marco de supresión de derechos y de garantías judiciales, con delitos cometidos por civiles armados, la mayoría de los cuales no terminaron en juicio ni cárcel porque fueron asesinados. Interesado en visibilizarse como dirigente generacional de la nueva derecha de cara a las elecciones de octubre, en un momento donde empieza calentarse la danza de candidatos, el legislador buscó linkear con ese voto anti K duro, ex Juntos por el Cambio, y relacionó al peronismo cordobés con el kirchnerismo y la supuesta verdad sesgada del peronismo nacional.

Al ex Lilito le salió a responder el jefe de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, uno de los que suena para la lista de diputados nacionales del oficialismo provincial en octubre. El llaryorista, que milita el “Nunca Más” y suele ir con el PJ capitalino a las marchas del 24 de marzo, tomó el guante. Interpretó que Hernández Maqueda, quien en 2018, cuando jugaba con Elisa Carrió, escribió en Twitter “La dictadura es el mal absoluto: #NuncaMas”, buscaba granjearse al núcleo duro libertario y mostrarse ante la opinión pública como el mejor alumno de Milei a los fines de ubicarse políticamente. “Eso es ser un sorete”, le espetó en pleno recinto. El epíteto no fue aplaudido, pero la bancada de Hacemos sí celebró su frase siguiente: “Soy orgullosamente peronista”, dicha en relación a la acusación de Maqueda sobre que el peronismo de los 70 era responsable de la violencia y las muertes previas al golpe de Estado. A su turno, el también PJ Leonardo Limia reprochó a “los que busca un minuto de fama” y resaltó el contexto de un gobierno nacional “que quita derechos”.