Este informe además de conocer que piensan las y los cordobeses sobre la emisión del sufragio, indagó también acerca de la posición económica de los consultados y su respuesta frente a si es necesario o no votar, se vio condicionada por el nivel de ingresos económicos: les alcanza bien, les alcanza justo, no les alcanza, tienen grandes dificultades.

En este sentido, a medida que mejora la posición económica, aumenta la percepción de que el voto es necesario (84,8% entre quienes su ingreso no les alcanza y tienen grandes dificultades; frente al 92,2% de quienes si les alcanza y pueden ahorrar).

¿Por qué es necesario ir a votar?

Los resultados remarcan que los cordobeses valoran el sistema democrático, el 45,3% de los encuestados consideran que es necesario ir a votar ya que así se fortalece la democracia.

Por su parte el 28.2 % entiende que a través del voto pueden elegir aquellos candidatos/as que más le gustan. El 20,9 % dijo que es una obligación mientras que el 4,6 % vota porque quiere que gane el partido político al que pertenecen.

¿Por qué no es necesario ir a votar?

Las principales razones que hacen innecesaria la emisión del voto apuntan a la desconfianza en los principales actores de las elecciones: tanto de los partidos políticos, como de sus candidatos.

El 42,3 % opinó que es innecesario ir a votar ya que todos los partidos políticos son lo mismo (o bien en que no hay candidatos que le gusten o lo representen (31,4%). En otras palabras, no vale la pena la elección.

En este sentido, otras de las razones que justificarían el "no voto" radican en que no hay sanciones y multas para quienes no vayan a sufragar, el 14,6 % expresó esto.

Finalmente, el 11, 7 % expresó que la democracia no sirve, acá una vez más, la opinión varío de acuerdo al nivel de ingreso. Esta opinión varía desde el 5,0% entre los que no tienen ingresos suficientes y un 13,3% aquellos que pueden ahorrar a partir de sus ingresos.