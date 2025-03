El viernes el poder legislativo Provincial publicó un listado de empleados legislativos, es mediante este listado que se reveló que hay más de 80 exintendentes y jefes comunales de la provincia que están contratados como asistentes y asesores.

Dichas personas, que en su momento fueron las jefes políticos más importantes de su localidad sin embargo, en el año 2023, todo eso cambió cuando entró en vigencia la ley 10.406, que modificó el Código Electoral, muchos se vieron impedidos para solicitar ser reelegidos en su localidades.

Ante este impedimento, la legislatura pasó a ser una especie de bolsa de trabajo o refugio económico para los exmandatarios que quedaron relegado de sus cargos, esto se comprueba a tal punto que el listado de 1.054 personas que se publicó en la web oficial de la Legislatura se puede comprobar que aparecen 104 intendentes que fueron gobierno hasta diciembre de 2023.

Los datos indican que durante el primer año de presidencia de Prunotto en la legislatura hubo un incremento de los recursos para el pago de salarios. En 2023, la Legislatura ejecutó en el pago de haberes 4.278 millones de pesos para la planta permanente y 3.685 millones para el personal contratado, destinando en total 7.963 millones de pesos durante el último año de Schiaretti y Manuel Calvo al frente de la Provincia.

Durante el 2024, con LLaryora y Prunotto presidiendo el poder en la Provincia, cuando la inflación acumulada ese año fue de 118 por ciento, el pago de salarios al personal efectivo demandó 10.908,8 millones de pesos, y para los contratados se utilizaron 14.317,3 millones, una suma total de 25.226,1 millones de pesos, es decir un salto de 217 por ciento.

En total, el incremento solamente en salarios fue de 370 por ciento, mientras que la partida para el personal efectivo tuvo un aumento de 155 por ciento, cercano a la inflación.

Salibi, ex intendente de Mendiolaza, reconociendo los hechos

Daniel Salibi, exintendente radical que comandó durante décadas la municipalidad de Mendiolaza, a raíz de la ley 10.406, se vio enfrentado con un panorama complicado.

En el año 2023, Salibi perdió las elecciones a intendente en la localidad de Sierras Chicas y se le fue cedido a Adela Arning, perteneciente al Pro y alineada a Pablo Cornet, intendente actual de la localidad vecina, Villa Allende.

"El año pasado recorrí 72 municipios y ahora me estoy yendo de viaje nuevamente a los Surgentes. Me reúno con Caminos de las Sierras, con cooperativas. Siempre vinculados a los municipios. Yo necesitaba trabajo y me lo ofrecieron. Si hago falta, estoy", reconoció.

Todos los exintendentes y jefes comunales de la lista

Los exintendentes peronistas impedidos para presentarse a una “re-re” que están contratados son: Claudio Peña (Villa San Isidro), César Abramenia (Villa Gutiérrez), Elio Aguirre (Atahona), Gustavo Aimar (Colonia Videla), Gerardo Allende (Santa Eufemia), Edgar Altamirano (Panaholma), Ulises Altamirano (Luyaba), Oscar Alvarracín (Lucio V. Mansilla), Jorge González Arroyo (El Arañado) Silvio Artuso (Assunta), Carlos Baigorria (Porteña) y Juan Horacio Becerra (Los Mistoles).

La lista sigue con Carlos Benítez (Huanchilla), Carola Bertotti (El Rastreador), Víctor Blengino (Colonia San Pedro), César Briguera (San Marcos Sierras), Gustavo Bustos (Chañar Viejo), Carlos Calvo (Los Cisnes), Jorge Carbelo (Media Naranja), Edgardo Castro (Cañada de Río Pinto), Miguel Cerutti (Riobamba) y Claudio Chavero (Santa Rosa de Calamuchita).

La nómina incluye también a Carlos Cuello (Las Peñas), José De Lucca (Villa del Totoral), Jorge Díaz (La Playa), Martín Echaniz (Villa Rossi), Rosana Fava (Pacheco de Melo), Jorge Ferratto (Villa San Esteban), Rodolfo Filipponi (Pascanas), Cynthia Frus (Ana Zumarán), Lorenzo Gauto (Colonia Barge), Edgardo Girotti (Lozada), Franco Gómez (Rafael García) y Carlos González (Esquina).

Asimismo figuran entre los contratados los exintendentes peronistas Raúl González (Rayo Cortado), Daniel Guzmán (Tala Cañada), Pedro Lauret (Avellaneda), Lorenzo López (Rosario de Saladillo), Sergio Ludueña (Rincón), Marcelo Luque (General Roca), Walter Maidana (Tosno), Julio Mantovani (Villa Amancay), Francisco Martínez (La Población) y Silvia Martínez (Los Molinos).

Aparecen igualmente en el listado Jorge Merlo (Valle de Anisacate), Marcelo Migliore (Ballesteros Sud), Andrés Miguillón (Villa Ciudad de América), Rubén Moine (San Basilio), Matías Montoto (Huerta Grande), Néstor Nievas (Arroyo de los Patos), Carlos Ochoa (Simbolar), Mauro Oviedo (Las Calles), Mauricio Pajón (Ausonia), José Paredes (Los Hornillos), Néstor Pasero (Las Peñas Sud), Ricardo Reynoso (Chaján), Carlos Rodríguez (Plaza de las Mercedes) y Juan Romero (Sauce Arriba).

Finalmente, están en la lista del personal contratado Miriam Signorile (Pincén), Domingo Soria (Guanaco Muerto), Alejandro Sosa (La Rancherita), Hugo Suárez (Los Cedros), Noel Tomatis (Las Acequias), Eusebio Torres (Dalmacio Vélez), Víctor Vera (Tancacha), Ulises Viale (Impira), Cristian Villalón (Manfredi), Héctor Villarreal (Gutemberg) y José Villegas (Puesto de Castro).

Además de dirigentes peronistas que son empleados de la únicameral, hay alrededor de 13 exintendentes y jefes comunales radicales que forman parte de esta lista. Dicho listado está compuesto por Daniel Salibi (Mendiolaza), Fernando Brasca (La Puerta), Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Mauricio Jachula (El Brete), Nelson Luján (Villa del Prado), Favián Luna (Candelaria Sud), José Muguerza (Guatimozín), Luis Poloni (Chucul), Emiliano Ribodino (Toro Pujio), David Sánchez (Cruz de Caña), Daniel Tappero (Carrilobo) y Víctor Zuin (Justiniano Posse).