Schiaretti visita a Pullaro en plena campaña, fortalece acuerdo y muestra chapa

Por Bettina Marengo

En plena campaña para las elecciones de convencionales constituyentes de Santa Fe, el exgobernador Juan Schiaretti se reunirá hoy en Rosario con el gobernador Maximiliano Pullaro, el radical de Evolución que encabeza la lista de la alianza oficialista Unidos a la que se sumó el partido Hacemos que construyó el cordobés luego de los casi siete puntos que sacó en las presidenciales del 2023.

La cita será hoy a las 16 en la casa de la Gobernación en Rosario y no está previsto que haya declaraciones luego de la foto, que se da 72 horas después de la cumbre de la Región Centro donde Pullaro y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto al entrerriano Rogelio Frigerio, hablaron de un proyecto político común de corte federal, distanciado tanto de Javier Milei como de Cristina/Kicillof/Massa, enraizado en las provincias de la zona núcleo que, pese a decenas de reuniones, hasta ahora no han conseguido en forma conjunta más avances que una baja temporal y parcial de las retenciones a las exportaciones al agro y muy poco en materia de biocombustibles.

Luego de la reunión con Pullaro, Schiaretti disertará en la Cámara de la Construcción Argentina filial Rosario por invitación de la entidad y de la Cámara de Comercio de esa ciudad. Se descuenta que el “Gringo” va a hablar de la importancia de la obra pública que el gobierno nacional cortó desde el inicio de su gestión por razones tanto de equilibrio fiscal como ideológicas, y que Schiaretti considera factor clave de desarrollo sobre todo en los sectores donde el sector privado no está interesado. El cordobés construyó y fidelizó su electorado en Córdoba con cemento y obras estratégicas, algo que Llaryora quiere imitar, dentro de las limitaciones del recorte libertario, luego de que destinos sondeos le indicaran que los cordobeses pedían justamente eso.

Schiaretti va a defender la receta de la obra pública ante uno de los sectores económicamente más afectados por la postura de Milei y posiblemente suba un tono en relación a Milei, como lo viene haciendo en redes, mientras nadie da por cerrada la discusión sobre su propia candidatura a diputado nacional en octubre. En su entorno creen, a contramano de algunas encuestas que hablan de caída de puntuación del liberatario, que Milei tiene todas las de ganar en el medio término, y de ganar bien, si cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como consecuencia tranquiliza el frente interno. Ni hablar si Manuel Adorni se impone en los comicios de CABA en mayo, advierten, aunque abriendo la puerta a un cambio de escenario hasta para el propio exgobernador si La Libertad Avanza y el plan Karina Milei cae derrotado ante el PRO y el aparato oficialista o ante Leandro Santoro en las legislativas porteñas.

La reunión de esta tarde entre el santafesino y el cordobés se gestó antes de la cumbre de los tres gobernadores centristas. Aliados y en el mismo barco, Schiaretti no le va a ceder a Llaryora la autoría del acuerdo de Hacemos con Pullaro. Se sabe portador de chapa y bronce en la región y quiere salir a mostrarlo con el santafesino en una foto que será noticia nacional. Con todo, el exgobernador suma bastante con la visita. Es importante porque es la primera acción electoral concreta con un gobernador en funciones, que tendrá la potencialidad de ser reelecto y que forma parte de un radicalismo -Evolución- con el que el cordobesismo se siente muy bien. Hasta ahora, Schiaretti se venía mostrando con dirigentes de mucho menos cartel en las distintas provincias. Las tratativas en Santa Fe empezaron hace meses y por ahora cuajaron en la primera parada de elecciones constituyentes del 13 de abril para elegir a quienes modificarán la constitución provincial para habilitar un segundo mandato al gobernador. Schiaretti tiene a su referente Claudia Giaccone en un lugar no muy expectable, y también coló candidatos para las primarias de concejales municipales y presidentes de comuna que se realizan ese mismo día. En el camino quedaron las elecciones legislativas porteñas que se harán el 18 de mayo. No queda claro qué sucedió con la electoralmente atomizada CABA: si Schiaretti declinó un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, como dicen en el cordobesismo, o si el exjefe de gobierno porteño le cerró la puerta porque buscó ser una oferta bien vecinalista y local (el “olor a pis” de las calles porteñas).

El segundo luego paso es octubre, turno electoral para el cual referentes del schiarettismo dicen que “se está conversando” con Pullaro, que es hijo de un frente de frentes donde convive la UCR, el PRO y sectores del Socialismo, todos con diferente posición respecto a Milei. En octubre, Hacemos quiere ser cabeza de acuerdos electorales en la mayor cantidad de distritos posibles, y no ir como partido aliado de otro sello. Todavía falta que corra mucha agua bajo el puente.