Por Javier Boher

[email protected]

Hace un par de días (antes de que todo el país esté revolucionado por el fallecimiento del Papa Francisco) un grupo de legisladores cordobeses presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en salud mental.

El tema fue levantado por algunos medios a partir de la acción de los legisladores para darlo a conocer, pero pasó rápidamente al olvido en pantallas, radios y diarios. Acá no hay nadie al que le guste hablar de salud mental, porque implica hablar también de uno mismo.

El informe que presentaron los legisladores (con Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, como principal portavoz) presentó algunos datos que dan la pauta del gran problema que enfrentan la ciudad y la provincia en este asunto.

El informe consigna un aumento del 12% en las consultas que se realizan al 0800 de la ciudad de Córdoba que se dispone para ayuda. El dato más impactante es que el 75% de los casos que se reporta. están vinculados al consumo de drogas, ese infame elemento de degradación individual y social que se ha convertido en una vía de escape para miles de personas -especialmente jóvenes- que necesitan evadirse de una realidad que no funciona para ellos.

Hay otro dato llamativo: si bien la Justicia ordena 70 internaciones involuntarias por mes en la ciudad de Córdoba, el Estado tiene solamente 156 camas en toda la provincia. El número parece extremadamente bajo si se piensa en las consecuencias de que personas que necesitan atención psiquiátrica queden fuera del sistema de contención que debe proveer el Estado. A esto se agrega que, en la última década, el personal destinado a salud mental -medido en relación a la cantidad de profesionales cada 100 mil habitantes- se redujo un 32, 5%. Pocas camas y menos personal en el sector público de políticos que declaman compromiso con la salud.

No se puede confiar en el sector privado, ya que tampoco es opción para mucha gente, con un 34% de la población del Gran Córdoba (que se presume en mejor situación de empleo registrado que en otras regiones más postergadas) que carece de cobertura médica por obra social.

Siempre viene bien aclarar que la familia y los amigos no son la sociedad, ni el entorno inmediato es todo el mundo. Sin embargo, son una muestra ineludible a la hora de evaluar lo que consideramos nuestro mundo, la referencia en la que anclamos nuestras experiencias cotidianas. A la mayoría de nosotros no nos importan los problemas de otros a los que no conocemos, sino los que se desarrollan en un espacio más o menos cercano y nos afectan de algún modo.

Soy nacido y criado en Argüello, el barrio en el que siempre me sentí cómodo. Desde hace unos años la cosa se ha puesto terrible, tal como pasa en tantos otros barrios de Córdoba. Hace unos días pasé por un negocio y me puse a charlar con un vecino de mi tiempo viviendo ahí. Nos pusimos a hablar de la droga, la gente viviendo en la calle y que se vuelven peligrosos cuando llega la noche. Algunos viven en una casa usurpada que alguien prendió fuego tratando de sacarlos de ahí. Volvieron. Hay otros que viven abajo de unos árboles, contra la pared del Argüello Juniors que da a Ricardo Rojas. Los políticos conocen bien ese club: es el que alquilan para regalar locro cuando llega la época de elecciones.

No hace falta un doctorado en psiquiatría para darse cuenta de que esa gente que pulula por las calles del barrio está mal y necesita ayuda. Lo único que me consuela, de algún modo, es que por lo menos no tienen hijos.

La pandemia hizo de las suyas y destruyó la psiquis de miles de personas. Aunque no es fácil que la gente se abra y lo exprese, rascando un poco podemos ver a nuestro alrededor que hubo mucha gente con ataques de pánico, ansiedad o depresión, enfrentando en soledad un fuerte momento de incertidumbre respecto al futuro. ¿Cómo puede vivir el ser humano sin una idea de futuro, una que le haga olvidar la finitud de la vida, que la más de las veces significa una efímera existencia en el largo paño de la historia?

No voy a mencionar todas las propuestas del proyecto, solo me voy a quedar con una que implica hacer las cosas de manera muy distinta a como se hacen hoy. Los legisladores proponen reformar la Ley de Salud Mental de la Provincia para autorizar la creación de instituciones cerradas que permitan aislar del resto de la sociedad a los adictos y enfermos psiquiátricos. Hay casos peligrosos, que no funcionan con medicación, meditación, terapia o lo que sea que marque el manual progresista de reinserción social. Las drogas, en ciertos momentos de la adicción, destruyen la noción de responsabilidad social y respeto por los demás. Entre las muchas historias que uno escucha en el antiguo barrio, una vez me contaron de un empalamiento y la posterior venganza, todo vinculado a la necesidad de consumir droga.

La salud mental es un gran problema, acrecentado tras la pandemia y por la difusión de las drogas. La mala situación socioeconómica sostenida ha generado la necesidad de evasión en miles de personas que no tienen proyectos de vida, a los que el Estado les da la espalda hasta que el gobernante necesita sus votos. Hoy parece reaccionario decir que hay que resolver el problema de los adictos y las personas con problemas psiquiátricos. Cosa de locos.