Por Bettina Marengo



El ministro de Economía Sergio Massa no llegó al objetivo electoral que tenía para Córdoba: que de mínima Unión por la Patria recuperara su piso histórico de dos dígitos, con la expectativa de máxima llegar a los 15 puntos.

No sucedió. La sumatoria entre el jefe del Frente Renovador y Juan Grabois, el otro candidato del UP, dejó al espacio del oficialismo nacional en cuarto lugar en la provincia, con el 8,65% de los votos, aunque Massa individualmente quedó en el quinto puesto, detrás del ganador Javier Milei, el gobernador Juan Schiaretti, y los candidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta.

En la provincia más antikirchnerista del país al tigrense lo votaron 120.141 electores y a Grabois 47.732, uno de los los números más bajos obtenidos por el mundo K/PJ hasta ahora, si se excluye el pobrísimo 2,4% que obtuvo la fórmula de Creo en Córdoba en las elecciones provinciales de junio pasado. Hace dos años, en las elecciones de medio término del 2021, el entonces Frente de Todos quedó tercero con 10,4 puntos, en un escenario donde no estaba Milei ni Massa era jefe de la cartera económica.

El magro resultado del candidato de UP en la provincia fue festejado particularmente por Schiaretti como una derrota del kirchnerismo en Córdoba, señal clara de que el gobernador temía una fuga de votos peronistas hacia el massismo/peronismo nacional, que no se dio. También es señal de que al menos para octubre, será difícil un acercamiento a la conducción del PJ provincial que lideran el gobernador y su sucesor electo, Martín Llaryora. En su discurso de anoche, el mandatario provincial se enfocó en los 27 puntos que sacó en Córdoba y evaluó provincialmente el resultado, sabiendo que de su terruño salieron gran parte de los 3,95 puntos que le quedaron en todo el país. “Le ganamos a las fuerzas que impulsan la grieta”, reiteró Schieretti y confirmó que va a jugar en octubre ya como candidato presidencial. Habrá que ver qué pasa en la estructura PJ debajo de esas primeras líneas, con un Massa como única expresión de centro con posibilidades concretas presidenciales, con Larreta fuera de juego y con Milei empujando para ganar en primera vuelta. Anoche, al hablar en el búnker de UP, Massa convocó a armar una fuerza de unidad nacional que amplíe los márgenes del actual oficialismo nacional, y eligió como su rival para octubre a “la nueva mayoría opositora que se está formando” en alusión al líder de La Libertad Avanza, que a su vez se posicionó como como “la verdadera oposición” al kirchnerismo.

Massa quería un mejor papel en tierra mediterránea para apuntalar su intención de ser el candidato más votado individualmente en primarias a nivel nacional, y con ese dato proyectarse de cara a octubre. No pasó lo primero ni lo segundo. Al cierre de esta nota quedaba tercero como coalición, detrás de Milei, que ganó nacionalmente y en 16 distritos, y de Juntos por el Cambio, donde Bullrich se impuso cómodamente frente a un reducido Rodríguez Larreta. A nivel individual Massa fue el segundo más votado después del ultraderechista, resultado que llegó de la mano del triunfo en las PASO de la provincia de Buenos Aires, donde al cierre de esta nota el tigrense ganaba el tramo presidencial, y el gobernador Axel Kicillof se imponía para su reelección como el más votado en las PASO de su distrito, con Juntos por el Cambio en segundo lugar y la ultraderecha en tercer puesto.

“Hay un nuevo escenario en la Argentina, y a partir de mañana (por hoy) empiezan a discutirse cuestiones trascendentes”, señaló el candidato en el búnker de UP. Entre ellas, apertura o protección económica, jubilación privada o estatal, educación privada o brindada por el estado, trabajadores con o sin derechos. Exactamente lo mismo, pero en sentido inverso, había planteado Milei un rato antes en su propio escenario.

No le alcanzó al ministro de Economía su campaña cordobesa con la figura de José Manuel de la Sota como bandera, el fallecido exgobernador con quien se alió en 2015 para convertirse en tercera fuerza detrás del macrismo y del Frente para la Victoria. En ese momento eran dos alianzas peronistas y una alianza de derecha. Ese escenario de tercios se dio nuevamente ayer, pero con las fuerzas de derecha multiplicadas por dos, Juntos por el Cambio y Milei, y un panperonismo oficialista. El ahora candidato de UP visitó Córdoba una sola vez en la previa de las PASO y lo hizo en un escenario de fuerte atomización y segmentación del espacio propio y advertencias cruzadas de corte de boleta para dejar afuera a la primera candidata a diputada, Gabriela Estevez. No sucedió. El tramo legislativo obtuvo ocho puntos, lo pondría a la actual jefa de La Cámpora Córdoba con posibilidades de retener su banca en la cámara baja en octubre. En lo territorial, la sumatoria de UP fue de 7,94, levemente más baja en la ciudad Capital que el total provincial, muy lejos también de elecciones legislativas como la del 2013, cuando el “espacio K” sacó más de 15 puntos con una muy buena eleccion en la ciudad de Cordoba.