Efecto león: Schiaretti no pudo y se desinfla su plan post 22-O

Por Yanina Soria

La dirigencia política tradicional, atónita, siguió ayer en vivo el ascenso electoral de un fenómeno al que miraba con cierta desconfianza, pero nunca con la atención suficiente como para ponderar a quien finalmente se impondría en las PASO resultando el candidato más votado.

Javier Milei hizo crujir ayer al sistema, derribó mitos como el que sentencia que sin estructura partidaria ni maquinaria electoral no se puede ganar una elección, y cosechó votos de norte a sur, y de este a oeste.

El primer round electoral lo ganó el discurso anti casta; los argentinos enojados con la economía, con la política, afectados por la incesante inseguridad le dieron un voto de confianza al que grita más fuerte, al libertario que en tan solo dos años construyó un proyecto nacional que ahora queda cerca de materializarse en gobierno. Milei llamó ayer a “ganarle a la casta en la primera vuelta” y con ese propósito trabajará.

Su discurso penetró con fuerza en 16 de las 24 provincias que componen el mapa nacional y Córdoba no fue la excepción.

Esa Córdoba amarilla, la que desde el 2015 viene blanqueando su romance en las nacionales con la marca Juntos por el Cambio, esta vez, se volcó por la oferta ultra liberal relegando al tercer lugar a los aliados.

Segundo, a seis puntos del libertario, con 27,5% quedó el gobernador Juan Schiaretti, el dueño del 57% de los votos en esta provincia allá por el 2019.

Y aunque el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País haya logrado sortear el primer filtro y ya tiene su pase a octubre, la realidad es que el peronismo cordobés no pudo con la meta que se había autoimpuesto: que Schiaretti sea el competidor más votado individualmente en Córdoba.

Tan contundente fueron los resultados que, aun cuando todavía no se habían publicado los datos oficiales, pasadas las 22 horas, el mandatario provincial salió desde el búnker local a reconocer el triunfo de Milei y a felicitarlo.

Sin embargo, fiel al estilo del peronismo cordobés, Schiaretti se paró con un discurso triunfador en medio de lo que fue un verdadero revés electoral. Ofreció desde allí un mensaje provincial anclado en el “modelo Córdoba”.

Schiaretti eligió leer que en la provincia no pudo ganar la grieta; que el kirchnerismo con la candidatura del ministro de economía Sergio Massa “no llegó al 10 por ciento” y que frente a la ola libertaria que arrasó en todo el país, el oficialismo provincial al menos pudo hacerse de casi el 28 por ciento del total de los votos.

Sin embargo, frente a ese enfoque de lo que pasó ayer en Córdoba, bien vale apuntar también que el peronismo cordobés no pudo hilvanar un tercer triunfo en Córdoba y que fue desterrado por Milei en distritos claves como la Capital, o la ciudad de San Francisco, incluso, quedando tercero detrás de Juntos por el Cambio en departamentos como General San Martín o Río Cuarto.

Junto al candidato a vicepresidente Florencio Randazzo quien lo acompañó en el escenario, Schiaretti repitió: “como fuerza política del interior, como coalición que expresa la cultura de la producción y el trabajo, que expresa a los que se levantan todos los días para ir a trabajar, que expresa, además, el federalismo; que expresa, también, la necesidad de que el país tenga gestión, de tener un país normal; fue apoyada por los cordobeses y estamos en carrera hacia la presidencia”.

El cordobés no hizo ninguna referencia a su marca nacional que, al cierre de esta edición, lo ubicaba quinto, lejos en el podio del resto de los principales candidatos, y cuarto como fuerza política. El gobernador cosechó unos 890 mil votos en todo el país (3.90%).

A sabiendas de que hoy arranca otro tiempo electoral totalmente distinto, la foto general de ayer también complica el plan político pensado por el cordobés para después de octubre. Pues a quien quiso de socio para plantear un gobierno de coalición, quedó fuera de competencia. Horacio Rodríguez Larreta con quien Schiaretti imaginaba poder sentarse a negociar después de las generales, no pudo contra Patricia Bullrich en la interna de Juntos. Desde el peronismo reconocen que el escenario entonces ya no es el mismo, pues la halcona no muestra la sintonía con el cordobés.

De cualquier modo, lo que se abre ahora con un Milei tan fortalecido puede derivar en nuevos cruces dentro de la política nacional. Nada está cerrado, ni descartado. La única certeza es que hoy comienza un nuevo capítulo rumbo al partido que sí vale. Schiaretti está obligado a afinar su estrategia entonces para darle la mayor encarnadura posible a su frente y lograr mayor volumen de representación propia en el próximo Congreso.