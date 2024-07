ANSES tiene directora: supremacía libertaria en dependencias locales

Por Julieta Fernández

Luego de siete meses sin una autoridad designada en el ANSES Río Cuarto, la abogada Silvina Drovandi fue nombrada directora de la delegación local. Alineada a La Libertad Avanza, el nombramiento de Drovandi es una muestra de cierta supremacía libertaria en las delegaciones de Nación en la ciudad de Río Cuarto. La primera fue el PAMI, que a fines de marzo nombró al contador Ricardo Scattolini (también alineado a LLA) y ahora se suma el ANSES, un organismo que en su momento parecía ser “codiciado” por algunos socios del gobierno nacional como el PRO o el schiarettismo (una posibilidad fuerte cuando Osvaldo Giordano todavía conducía ANSES a nivel nacional).

En siete meses corrió mucha agua bajo el puente. El ex titular de ANSES (designado durante el gobierno de Alberto Fernández), Darío Peralta, dejó su lugar en diciembre y desde entonces fue reemplazado por un interinato hasta el viernes pasado, cuando se nombró formalmente a Silvina Drovandi al frente de la UDAI local. La idea de que La Libertad Avanza, al ser un espacio nuevo, no contaría con figuras para ocupar estos lugares comenzó a desmitificarse. Tanto en PAMI como ANSES, sus directivos son “outsiders” sin experiencia en cargos políticos pero fuertemente identificados con el gobierno nacional y que militaron y acompañaron la candidatura presidencial de Javier Milei.

En tanto, el PRO y el schiarettismo se quedaron “sin el pan y sin la torta”. En el caso del ala del ex gobernador, esto se puede explicar a partir de la salida de Osvaldo Giordano de la conducción del organismo a fines de febrero. Pero hasta antes de ese hecho, no se descartaba que algún nombre fuerte del peronismo de Córdoba pudiese tomar el mando. Entre los nombres que sonaron en aquel entonces (aunque quedó en un simple “run run”), se encontraba el de la ex directora del Centro Cívico Río Cuarto, Samantha David.

En tanto, la designación de Ricardo Scattolini en el PAMI se dio a fines de marzo, en medio de cierta polémica por el alquiler del local en el que funciona la obra social y cuyo contrato había vencido en el 2022. No obstante, según informó Puntal, a principios de julio se logró un nuevo acuerdo con los dueños del edificio hasta abril del 2027 para que la dependencia siga funcionando en Alvear al 800.

Cabe mencionar que el PAMI local, desde la conducción anterior (a cargo de Fernando Bossio, actual subsecretario de Gobierno municipal), ha articulado algunas acciones con el Municipio de Río Cuarto como la instalación de bocas de atención en el CGM de Alberdi, Banda Norte y, Esta semana, se firmó un acuerdo para sumar una boca de atención al futuro CGM Oeste.

En el caso de la reciente designación de ANSES, la abogada ya comenzó a ejercer su nueva función a comienzos de esta semana. Según pudo saber Alfil, al menos durante las últimas décadas, no hubo mujeres designadas políticamente al frente de ANSES Río Cuarto (aunque sí hubo mujeres con carrera dentro del organismo que ocuparon ese lugar temporalmente).

Aún resta conocer quién será nombrado director de la Agencia Territorial de Empleo de Nación pero uno de los nombres que más suena por estas horas es el de Santiago Pinasco. Según pudo saber Alfil, la designación de Pinasco (aunque asociado a un sector del radicalismo local) llegaría a partir de cierto vínculo con La Libertad Avanza, a través del diputado Gabriel Bornoroni.