PJ reedita foto de unidad del 1° de Mayo: Llaryora, Vigo y Passerini juntos en el Diseñando

En medio del contexto álgido que se vive en el PJ Capital a partir de las decisiones y cambios en el gabinete municipal, tras el pedido de renuncia que el intendente Daniel Passerini les hizo a sus funcionarios, este feriado por el Día del Trabajador habrá foto conjunta. Al igual que el año pasado volverá a convocar a los popes del peronismo y estarán, además del intendente, el gobernador Martín Llaryora y la senadora Alejandra Vigo.

Misma foto y encuentro que se produjo el año pasado para la misma fecha y también en el Diseñando Ciudad. Con una diferencia, quienes conocen detalles de las invitaciones reconocen que será una reunión más acotada que la del 2024 y con otro menú: en aquel momento fueron empanadas, ahora choripanes.

Así, el PJ capitalino buscará mostrar una foto de unidad y buena sintonía en el marco de las tensiones, los cambios en el Municipio que se anunciarán en las próximas horas y la intervención que otras vertientes del peronismo iniciaron sobre la gestión de Passerini en las últimas semanas.

Quien fue invitada y se desconocía hasta la tarde de este miércoles si iba a ser o no de la partida es la diputada nacional, Natalia de la Sota. Quien tampoco estuvo en la convocatoria del año pasado en el think thank que tiene el PJ capitalino en Cofico.

De todas maneras, el delasotismo, así como el viguismo y los dirigentes que le responden de manera directa al gobernador o al intendente estarán presentes este mediodía de jueves en el Diseñando Ciudad.

Los cambios

En tanto, y con respecto a las modificaciones que se aguardan en la estructura del peronismo de la Ciudad, en las últimas horas hubo movimientos nuevamente en el Palacio 6 de Julio y en la víspera del Día del Trabajador se conocerán quiénes son los funcionarios que continúan y a quienes alcanza la reestructuración que impulsó Passerini desde el lunes pasado.